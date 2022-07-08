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عباس يستقبل وزير الدفاع الإسرائيلي في رام الله
عباس يستقبل وزير الدفاع الإسرائيلي في رام الله
استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حسبما أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T01:27+0000
2022-07-08T01:27+0000
أخبار فلسطين اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال الشيخ إن عباس "أكد على أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات الموقعة، ووقف الإجراءات والممارسات التي تؤدي لتدهور الأوضاع، وتهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة".وأضاف الشيخ أن غانتس "قدم التهاني للرئيس وللشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الأضحى".هذا وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن الرئيس جو بايدن سيجري أول زيارة له إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 13 و16 يوليو/تموز، تشمل السعودية والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
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أخبار فلسطين اليوم

عباس يستقبل وزير الدفاع الإسرائيلي في رام الله

01:27 GMT 08.07.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© Sputnik . POOL
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استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حسبما أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية الفلسطينية حسين الشيخ.
موسكو - سبوتنيك. وقال الشيخ إن عباس "أكد على أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات الموقعة، ووقف الإجراءات والممارسات التي تؤدي لتدهور الأوضاع، وتهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة".
وأضاف الشيخ أن غانتس "قدم التهاني للرئيس وللشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الأضحى".
هذا وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن الرئيس جو بايدن سيجري أول زيارة له إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 13 و16 يوليو/تموز، تشمل السعودية والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
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