https://arabic.sputniknews.com/20220708/قراصنة-راهديت-الروسية-تنشر-بيانات-لأكثر-من-25-ألف-ضابط-من-المخابرات-العسكرية-الأوكرانية-1064840836.html

قراصنة "راهديت" الروسية تنشر بيانات لنحو 2500 ضابط من المخابرات العسكرية الأوكرانية

قراصنة "راهديت" الروسية تنشر بيانات لنحو 2500 ضابط من المخابرات العسكرية الأوكرانية

نشرت مجموعة القراصنة الروسية "راهديت" (القراصنة الروس الأشرار)، بيانات لأكثر من 2.5 ألف موظف من إدارة الاستخبارات العامة التابعة للإدارة العسكرية في أوكرانيا. 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T04:55+0000

2022-07-08T04:55+0000

2022-07-08T04:58+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102200/66/1022006687_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_0ced0d75be817bbaf985488763c1c05f.jpg

موسكو - سبوتنيك. ونشرت مجموعة الهاكرز، الاثنين، بيانات عن ألف موظف في مديرية الاستخبارات العامة في وزارة الدفاع في أوكرانيا.وتتضمن القائمة المنشورة الجواسيس العاملين تحت الغطاء الدبلوماسي، ومعلومات عن أقاربهم، ومن بين الجواسيس الذين تم الكشف عنهم، في السفارات في روسيا والهند والنمسا وفيتنام وجنوب أفريقيا وإيطاليا وتركيا وإيران.وتضم القائمة أيضا بيانات عن المشرفين على عمل الاستخبارات العسكرية في بولندا وهنغاريا وبلغاريا وسلوفاكيا، والمدربين في مجال التخريب وممثلي الوحدة الخاصة العاملة في مجال تجنيد العملاء.كما تتضمن القائمة معلومات تفيد بأن من بين موظفي إدارة الاستخبارات العامة التابعة للإدارة العسكرية في أوكرانيا، مدمنون على المخدرات، وبعضهم أدين بالسرقة والسطو والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات، والقتل العمد، والرشوة، والاغتصاب، وحيازة المخدرات.

https://arabic.sputniknews.com/20220706/قراصنة-راهديت-الروسية-تنشر-بيانات-ألف-ضابط-من-المخابرات-العسكرية-الأوكرانية-1064707142.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا