https://arabic.sputniknews.com/20220708/قراصنة-راهديت-الروسية-تنشر-بيانات-لأكثر-من-25-ألف-ضابط-من-المخابرات-العسكرية-الأوكرانية-1064840836.html
قراصنة "راهديت" الروسية تنشر بيانات لنحو 2500 ضابط من المخابرات العسكرية الأوكرانية
قراصنة "راهديت" الروسية تنشر بيانات لنحو 2500 ضابط من المخابرات العسكرية الأوكرانية
نشرت مجموعة القراصنة الروسية "راهديت" (القراصنة الروس الأشرار)، بيانات لأكثر من 2.5 ألف موظف من إدارة الاستخبارات العامة التابعة للإدارة العسكرية في أوكرانيا. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T04:55+0000
2022-07-08T04:55+0000
2022-07-08T04:58+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. ونشرت مجموعة الهاكرز، الاثنين، بيانات عن ألف موظف في مديرية الاستخبارات العامة في وزارة الدفاع في أوكرانيا.وتتضمن القائمة المنشورة الجواسيس العاملين تحت الغطاء الدبلوماسي، ومعلومات عن أقاربهم، ومن بين الجواسيس الذين تم الكشف عنهم، في السفارات في روسيا والهند والنمسا وفيتنام وجنوب أفريقيا وإيطاليا وتركيا وإيران.وتضم القائمة أيضا بيانات عن المشرفين على عمل الاستخبارات العسكرية في بولندا وهنغاريا وبلغاريا وسلوفاكيا، والمدربين في مجال التخريب وممثلي الوحدة الخاصة العاملة في مجال تجنيد العملاء.كما تتضمن القائمة معلومات تفيد بأن من بين موظفي إدارة الاستخبارات العامة التابعة للإدارة العسكرية في أوكرانيا، مدمنون على المخدرات، وبعضهم أدين بالسرقة والسطو والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات، والقتل العمد، والرشوة، والاغتصاب، وحيازة المخدرات.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/قراصنة-راهديت-الروسية-تنشر-بيانات-ألف-ضابط-من-المخابرات-العسكرية-الأوكرانية-1064707142.html
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روسيا
قراصنة "راهديت" الروسية تنشر بيانات لنحو 2500 ضابط من المخابرات العسكرية الأوكرانية
04:55 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 04:58 GMT 08.07.2022) تابعنا عبر
نشرت مجموعة القراصنة الروسية "راهديت" (القراصنة الروس الأشرار)، بيانات لأكثر من 2.5 ألف موظف من إدارة الاستخبارات العامة التابعة للإدارة العسكرية في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. ونشرت مجموعة الهاكرز، الاثنين، بيانات عن ألف موظف في مديرية الاستخبارات العامة في وزارة الدفاع في أوكرانيا.
وتتضمن القائمة المنشورة الجواسيس العاملين تحت الغطاء الدبلوماسي، ومعلومات عن أقاربهم، ومن بين الجواسيس الذين تم الكشف عنهم، في السفارات في روسيا والهند والنمسا وفيتنام وجنوب أفريقيا وإيطاليا وتركيا وإيران.
وتضم القائمة أيضا بيانات عن المشرفين على عمل الاستخبارات
العسكرية في بولندا وهنغاريا وبلغاريا وسلوفاكيا، والمدربين في مجال التخريب وممثلي الوحدة الخاصة العاملة في مجال تجنيد العملاء.
كما تتضمن القائمة معلومات تفيد بأن من بين موظفي إدارة الاستخبارات العامة التابعة للإدارة العسكرية في أوكرانيا، مدمنون على المخدرات، وبعضهم أدين بالسرقة والسطو والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات، والقتل العمد، والرشوة، والاغتصاب، وحيازة المخدرات.