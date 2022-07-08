https://arabic.sputniknews.com/20220708/قناة-يابانية-تكشف-دوافع-الهجوم-على-آبي-1064846420.html
قناة يابانية تكشف دوافع الهجوم على آبي
قناة يابانية تكشف دوافع الهجوم على آبي
كشفت وسائل إعلام يابانية، اليوم الجمعة، عن دوافع المهاجم الذي تعرض لرئيس الوزراء السابق، شينزوا آبي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T07:32+0000
2022-07-08T07:32+0000
2022-07-08T07:38+0000
العالم
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وذكرت قناة "NHK" اليابانية، نقلا عن مصادر خاصة في الشرطة أن المهاجم تيتسويا ياماغامي الذي أطلق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، أدلى بشهادته الأولى أوضح فيها دوافعه، قائلا إنه "كان غير راض عن عمله ونشاطه وأراد قتله بالفعل".في سياق متصل، أعلنت السلطات الأمنية عن اعتقال المهاجم والذي يدعى تيتسويا ياماغامي ويبلغ 41 عاما، حيث لم يبد أي مقاومة أثناء عملية الاعتقال.وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن ياماغامي خدم في قوات الدفاع البحرية للبلاد لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2005.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
قناة يابانية تكشف دوافع الهجوم على آبي
07:32 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 07:38 GMT 08.07.2022) تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام يابانية، اليوم الجمعة، عن دوافع المهاجم الذي تعرض لرئيس الوزراء السابق، شينزوا آبي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.
وذكرت قناة "NHK" اليابانية
، نقلا عن مصادر خاصة في الشرطة أن المهاجم تيتسويا ياماغامي الذي أطلق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، أدلى بشهادته الأولى أوضح فيها دوافعه، قائلا إنه "كان غير راض عن عمله ونشاطه وأراد قتله بالفعل".
في سياق متصل، أعلنت
السلطات الأمنية عن اعتقال المهاجم والذي يدعى تيتسويا ياماغامي ويبلغ 41 عاما، حيث لم يبد أي مقاومة أثناء عملية الاعتقال.
وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن ياماغامي خدم في قوات الدفاع البحرية للبلاد لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2005.