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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220708/كوساتشوف-يكشف-موعد-اجتماع-اللجنة-البرلمانية-للتحقيق-في-الأنشطة-البيولوجية-الأمريكية--1064847784.html
كوساتشوف يكشف موعد اجتماع اللجنة البرلمانية للتحقيق في الأنشطة البيولوجية الأمريكية
كوساتشوف يكشف موعد اجتماع اللجنة البرلمانية للتحقيق في الأنشطة البيولوجية الأمريكية
قال كونستانتين كوساتشوف، نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، إن الاجتماع المقبل للجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، من... 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T08:18+0000
2022-07-08T08:18+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقال السياسي في اجتماع لمجلس الفيدرالية: "من المقرر عقد اجتماع للمجلس الاستشاري العلمي التابع للجنة البرلمانية في 13 يوليو، وعقد اجتماع للجنة في 18 يوليو".وصرح رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، بأن ما أنفقته الولايات المتحدة الأمريكية على الأنشطة في مجال البيولوجيا العسكرية لصالح البنتاغون في أوكرانيا منذ عام 2005 قد تجاوز 250 مليون دولار.وأشار كيريلوف، خلال إيجاز إعلامي حول نتائج تحليل الوثائق التي تتعلق بالأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا، إلى أنه خلال العملية الخاصة، "تم الحصول على تقرير عما قامت به الوكالة الأمريكية للحد من التهديدات في مجال الدفاع من أنشطة في أوكرانيا خلال الفترة ما بين أعوام 2005 و2016".وفي هذا الصدد قال كيريلوف: "إن هذا التقرير يبرهن جدوى مواصلة العمل لصالح البنتاغون، الذي تجاوزت تكاليفه منذ عام 2005 ما قدره 250 مليون دولار".يذكر أن ملحقاً خاصاً بهذه الوثيقة يحتوي على تعليقات غامضة بشأن رعاة ومنفذي برنامج الحد من التهديد البيولوجي في أوكرانيا، والتي لا علاقة لها بقضايا الأمن البيولوجي. على وجه الخصوص، فإنه يتضمن الإشارة إلى مؤسسة جورج سوروس بملاحظة: "&lt;...&gt; ساهمت في تطوير مجتمع منفتح وديمقراطي".وعلق الفريق كيريلوف على هذه الملاحظة، منوهاً إلى أن هذا يؤكد مرة أخرى أن الأنشطة الرسمية للبنتاغون في أوكرانيا هي مجرد ستار تتغطى به الأبحاث البيولوجية العسكرية غير المشروعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220630/لافروف-روسيا-وبيلاروسيا-تعتبران-أعمال-أمريكيا-في-مجال-المختبرات-البيولوجية-في-أوروبا-خطيرة-1064462454.html
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كوساتشوف يكشف موعد اجتماع اللجنة البرلمانية للتحقيق في الأنشطة البيولوجية الأمريكية

08:18 GMT 08.07.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورالسيناتور كونستانتين كوساتشيف
السيناتور كونستانتين كوساتشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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قال كونستانتين كوساتشوف، نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، إن الاجتماع المقبل للجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، من المقرر عقده في 18 يوليو/تموز، كما سيعقد اجتماع المجلس الاستشاري العلمي التابع للجنة في 13 يوليو.
وقال السياسي في اجتماع لمجلس الفيدرالية: "من المقرر عقد اجتماع للمجلس الاستشاري العلمي التابع للجنة البرلمانية في 13 يوليو، وعقد اجتماع للجنة في 18 يوليو".
وصرح رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، بأن ما أنفقته الولايات المتحدة الأمريكية على الأنشطة في مجال البيولوجيا العسكرية لصالح البنتاغون في أوكرانيا منذ عام 2005 قد تجاوز 250 مليون دولار.

وأشار كيريلوف، خلال إيجاز إعلامي حول نتائج تحليل الوثائق التي تتعلق بالأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا، إلى أنه خلال العملية الخاصة، "تم الحصول على تقرير عما قامت به الوكالة الأمريكية للحد من التهديدات في مجال الدفاع من أنشطة في أوكرانيا خلال الفترة ما بين أعوام 2005 و2016".

وفي هذا الصدد قال كيريلوف: "إن هذا التقرير يبرهن جدوى مواصلة العمل لصالح البنتاغون، الذي تجاوزت تكاليفه منذ عام 2005 ما قدره 250 مليون دولار".

يذكر أن ملحقاً خاصاً بهذه الوثيقة يحتوي على تعليقات غامضة بشأن رعاة ومنفذي برنامج الحد من التهديد البيولوجي في أوكرانيا، والتي لا علاقة لها بقضايا الأمن البيولوجي. على وجه الخصوص، فإنه يتضمن الإشارة إلى مؤسسة جورج سوروس بملاحظة: "<...> ساهمت في تطوير مجتمع منفتح وديمقراطي".

وعلق الفريق كيريلوف على هذه الملاحظة، منوهاً إلى أن هذا يؤكد مرة أخرى أن الأنشطة الرسمية للبنتاغون في أوكرانيا هي مجرد ستار تتغطى به الأبحاث البيولوجية العسكرية غير المشروعة.
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