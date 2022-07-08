https://arabic.sputniknews.com/20220708/مسؤول-إيراني-سنقوم-بتصویر-مسلسل-عن-قاسم-سليماني-1064858912.html

مسؤول إيراني: سنقوم بتصویر مسلسل عن قاسم سليماني

مسؤول إيراني: سنقوم بتصویر مسلسل عن قاسم سليماني

قال مساعد مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، محسن برمهاني، اليوم الجمعة، إنه سيتم تصویر مسلسل عن حياة الجنرال قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس،... 08.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-08T11:29+0000

2022-07-08T11:29+0000

2022-07-08T11:29+0000

قاسم سليماني

إيران

البنتاغون الأمريكي

أخبار العالم الآن

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وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات محسن برمهاني جاءت لدى زيارته لمدينة كرمان، التي يرقد فيها جثمان قاسم سليماني.وأكد برمهاني الذي رافقه في هذه الزيارة عدد من مدراء التلفزيون الإيراني لدى تفقده استوديو التلفزيون في مدينة كرمان، أن اختيار هذه المدينة هو لتجديد العهد مع قاسم سليماني، والسير على نهجه لنشر ثقافته "الجهادية" في التلفزيون الإيراني.وقال برمهاني: بعد استشهاد سليماني تم إنتاج الكثير من البرامج والأفلام حول شخصية هذا الشهيد الكبير، فيما سنقوم نحن أيضا في القريب العاجل بتصوير مسلسل عن حياته وجهاده.وأشار مساعد مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، محسن برمهاني، إلى أن "سليماني أدى مهامه بجدارة ومهارة لن توصف مما حدا بالعدو الذي لم يتحمل وجوده حتى بادر إلى اغتياله غدرا"، معربا عن أمله بأن يقوم الإعلاميون الإيرانيون بعمل "يغيض هذا العدو" ليعلم بأن "القائد السابق لفيلق القدس لا يزال حيا ويقود الجهاد وهو في عليائه".يذكر أنه 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.

https://arabic.sputniknews.com/20220703/القضاء-الإيراني-يعلن-انتهاء-التحقيق-في-عملية-اغتيال-قاسم-سليماني-ويكشف-تفاصيل-الجريمة-1064594687.html

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قاسم سليماني, إيران, البنتاغون الأمريكي, أخبار العالم الآن