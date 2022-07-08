https://arabic.sputniknews.com/20220708/ممثل-إيران-لشؤون-الحج-المسؤولون-السعوديون-راضون-عن-حضور-الحجاج-الإيرانيين-1064846527.html
ممثل إيران لشؤون الحج: المسؤولون السعوديون راضون عن حضور الحجاج الإيرانيين
ممثل إيران لشؤون الحج: المسؤولون السعوديون راضون عن حضور الحجاج الإيرانيين
قال الممثل الإيراني لشؤون الحج والزيارة، عبد الفتاح نواب، اليوم الجمعة، إن المسؤولين السعوديين راضون عن حضور الحجاج الإيرانيين. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T07:38+0000
2022-07-08T07:38+0000
2022-07-08T07:38+0000
إيران
السعودية
وزارة الحج والعمرة السعودية
أخبار العالم العربي
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وذكرت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، أن تصريحات عبد الفتاح نواب، جاءت قبيل توجهه إلى مكة المكرمة بعد إصدار تأشيرة الدخول له من قبل السلطات السعودية المعنية.وأكد الممثل الإيراني أن "أعمال الحج الرئيسية تبدأ مساء اليوم وسأقوم بقراءة رسالة قائد الثورة للحجاج هناك".وأفاد عبد الفتاح نواب أن المحادثات جارية مع الجانب السعودي بشأن استئناف حج العمرة للمواطنين الإيرانيين المتوقف منذ عدة أعوام، مشيرا إلى أن هنالك العديد من المواطنين السعوديين الراغبين في زيارة إيران وأماكن الزيارة فيها، فضلا عن أن هنالك عدد أكبر من المواطنين الإيرانيين الراغبين في زيارة السعودية وأداء العمرة.وطالب المسؤول الإيراني الجانبين، السعودي والإيراني، بإزالة العقبات وتوفير إمكانية الزيارة لمواطني الدولتين، قائلا: "هنالك في الوقت الحاضر أكثر من 5 ملايين مواطن إيراني يملكون البطاقات الخاصة بأداء العمرة. إيران والسعودية بلدان مسلمان وعليهما المساعدة كي يتمكن شعبيهما الاستفادة من مزايا العلاقة والتواصل".وأوضح الممثل الإيراني لشؤون الحج والزيارة، عبد الفتاح نواب، أنه "سمع من المدراء والمسؤولين في السعودية، مرارا، بأنهم راضون عن حضور الحجاج الإيرانيين والتزامهم بالضوابط إذ أنهم واعون وملتزمون بالبرامج المحددة ولهذا السبب بالضبط يرغب الكثير من الأفراد الذي يمتلكون فنادق في السعودية بتأجيرها للحجاج الإيرانيين".وبدأ الحجاج في التوافد من مشعر منى للوقوف على صعيد عرفات، استعداداً لتأدية ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على جبل عرفات.وحسب وسائل الإعلام السعودية، من المقرر تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات عند الساعة 10 من صباح الجمعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/الرئيس-الشيشاني-يصل-إلى-السعودية-لأداء-مناسك-الحج-صور-1064842544.html
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إيران, السعودية, وزارة الحج والعمرة السعودية, أخبار العالم العربي
ممثل إيران لشؤون الحج: المسؤولون السعوديون راضون عن حضور الحجاج الإيرانيين
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قال الممثل الإيراني لشؤون الحج والزيارة، عبد الفتاح نواب، اليوم الجمعة، إن المسؤولين السعوديين راضون عن حضور الحجاج الإيرانيين.
وذكرت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، أن تصريحات عبد الفتاح نواب، جاءت قبيل توجهه إلى مكة المكرمة بعد إصدار تأشيرة الدخول له من قبل السلطات السعودية المعنية.
وأكد الممثل الإيراني أن "أعمال الحج الرئيسية تبدأ مساء اليوم وسأقوم بقراءة رسالة قائد الثورة للحجاج هناك".
وأفاد عبد الفتاح نواب أن المحادثات جارية مع الجانب السعودي
بشأن استئناف حج العمرة للمواطنين الإيرانيين المتوقف منذ عدة أعوام، مشيرا إلى أن هنالك العديد من المواطنين السعوديين الراغبين في زيارة إيران وأماكن الزيارة فيها، فضلا عن أن هنالك عدد أكبر من المواطنين الإيرانيين الراغبين في زيارة السعودية وأداء العمرة.
وطالب المسؤول الإيراني الجانبين، السعودي والإيراني، بإزالة العقبات وتوفير إمكانية الزيارة لمواطني الدولتين، قائلا: "هنالك في الوقت الحاضر أكثر من 5 ملايين مواطن إيراني يملكون البطاقات الخاصة بأداء العمرة. إيران والسعودية بلدان مسلمان وعليهما المساعدة كي يتمكن شعبيهما الاستفادة من مزايا العلاقة والتواصل".
وأوضح الممثل الإيراني لشؤون الحج والزيارة، عبد الفتاح نواب، أنه "سمع من المدراء والمسؤولين في السعودية، مرارا، بأنهم راضون عن حضور الحجاج الإيرانيين والتزامهم بالضوابط إذ أنهم واعون وملتزمون بالبرامج المحددة ولهذا السبب بالضبط يرغب الكثير من الأفراد الذي يمتلكون فنادق في السعودية بتأجيرها للحجاج الإيرانيين".
وبدأ الحجاج في التوافد من مشعر منى للوقوف على صعيد عرفات
، استعداداً لتأدية ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على جبل عرفات.
وحسب وسائل الإعلام السعودية، من المقرر تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات عند الساعة 10 من صباح الجمعة.