https://arabic.sputniknews.com/20220709/إعلام-وزير-النقل-البريطاني-شابس-يترشح-لمنصب-رئيس-حزب-المحافظين-لتشكيل-حكومة-جديدة-1064911205.html
إعلام: وزير النقل البريطاني شابس يترشح لمنصب رئيس حزب المحافظين لتشكيل حكومة جديدة
إعلام: وزير النقل البريطاني شابس يترشح لمنصب رئيس حزب المحافظين لتشكيل حكومة جديدة
أعلن وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، الترشح لقيادة حزب المحافظين، من أجل الفوز بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لبوريس جونسون الذي قدم استقالته مؤخرا. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T16:57+0000
2022-07-09T16:57+0000
2022-07-09T16:57+0000
العالم
بريطانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال غرانت شابس، في تصريحات لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، اليوم السبت إنه أطلق حملته القيادية للحزب، مستبعدا إجراء انتخابات عامة.وأوضح شابس أنه سيعمل على إطلاق ميزانية طارئة، وسيوجه تعليماته إلى حكومته بخفض الضرائب الشخصية للفئات الأكثر ضعفا، كما سيعمل على دعم الشركات ذات المستويات العالية في استهلاك الطاقة.أعلن وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك، رسميا، أمس الجمعة، عن ترشحه لمنصب زعيم حزب المحافظين ورئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد خلفا لبوريس جونسون.وأعلن بوريس جونسون، الذي خلف تيريزا ماي كرئيسة للوزراء في عام 2019، يوم الخميس، أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين البريطاني، وسيظل في منصبه حتى تعيين رئيس وزراء جديد.استقالة جونسون جاءت أخيرا استجابة لضغوط حكومته وأعضاء حزب المحافظين، ليعلن استقالته من قيادة الحزب في أعقاب سلسلة من الاستقالات داخل حكومته.جونسون أصبح ثالث سياسي على التوالي يستقيل من قيادة حزب المحافظين والحكومة البريطانية بعد كل من ديفيد كاميرون وتيريزا ماي في عامي 2016 و2019 على التوالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/وزير-الخزانة-البريطاني-السابق-يعلن-ترشحه-لخلافة-جونسون-1064879674.html
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العالم, بريطانيا
إعلام: وزير النقل البريطاني شابس يترشح لمنصب رئيس حزب المحافظين لتشكيل حكومة جديدة
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أعلن وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، الترشح لقيادة حزب المحافظين، من أجل الفوز بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لبوريس جونسون الذي قدم استقالته مؤخرا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال غرانت شابس، في تصريحات لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، اليوم السبت إنه أطلق حملته القيادية للحزب، مستبعدا إجراء انتخابات عامة.
وأوضح شابس أنه سيعمل على إطلاق ميزانية طارئة، وسيوجه تعليماته إلى حكومته بخفض الضرائب الشخصية للفئات الأكثر ضعفا، كما سيعمل على دعم الشركات ذات المستويات العالية في استهلاك الطاقة.
أعلن وزير الخزانة البريطاني السابق
ريشي سوناك، رسميا، أمس الجمعة، عن ترشحه لمنصب زعيم حزب المحافظين ورئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد خلفا لبوريس جونسون.
وأعلن بوريس جونسون، الذي خلف تيريزا ماي كرئيسة للوزراء في عام 2019، يوم الخميس، أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين البريطاني
، وسيظل في منصبه حتى تعيين رئيس وزراء جديد.
استقالة جونسون جاءت أخيرا استجابة لضغوط حكومته وأعضاء حزب المحافظين، ليعلن استقالته من قيادة الحزب في أعقاب سلسلة من الاستقالات داخل حكومته.
جونسون أصبح ثالث سياسي على التوالي يستقيل من قيادة حزب المحافظين والحكومة البريطانية بعد كل من ديفيد كاميرون وتيريزا ماي في عامي 2016 و2019 على التوالي.