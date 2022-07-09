https://arabic.sputniknews.com/20220709/بايدن-يوقع-على-مرسوم-بشأن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-400-مليون-دولار-1064892089.html
بايدن يوقع على مرسوم بشأن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
بايدن يوقع على مرسوم بشأن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة مرسوما على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T00:44+0000
2022-07-09T00:44+0000
2022-07-09T00:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
جو بايدن
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واشنطن - سبوتنيك. وبحسب البيت الأبيض، جاء في مرسوم بايدن "امنح وزير الخارجية الصلاحيات لإدارة تخصيص ما يصل إلى 400 مليون دولار كمساعدة لأوكرانيا... (لتقديم المواد الدفاعية وخدمات وزارة الدفاع والتعليم والتدريب العسكري).وبوقت سابق، أعلن البنتاغون أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار ستضمن 4 راجمات صواريخ من طراز "هيمارس".وبلغ إجمالي حجم المساعدات العسكرية الأمريكية التي قد قدمتها واشنطن لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية 7.3 مليار دولار.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, جو بايدن
بايدن يوقع على مرسوم بشأن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة مرسوما على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.
واشنطن - سبوتنيك
. وبحسب البيت الأبيض، جاء في مرسوم بايدن "امنح وزير الخارجية الصلاحيات لإدارة تخصيص ما يصل إلى 400 مليون دولار كمساعدة لأوكرانيا... (لتقديم المواد الدفاعية وخدمات وزارة الدفاع والتعليم والتدريب العسكري).
وبوقت سابق، أعلن البنتاغون أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار ستضمن 4 راجمات صواريخ من طراز "هيمارس".
وبلغ إجمالي حجم المساعدات العسكرية الأمريكية
التي قد قدمتها واشنطن لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية 7.3 مليار دولار.