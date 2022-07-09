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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220709/بايدن-يوقع-على-مرسوم-بشأن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-400-مليون-دولار-1064892089.html
بايدن يوقع على مرسوم بشأن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
بايدن يوقع على مرسوم بشأن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة مرسوما على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T00:44+0000
2022-07-09T00:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
جو بايدن
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واشنطن - سبوتنيك. وبحسب البيت الأبيض، جاء في مرسوم بايدن "امنح وزير الخارجية الصلاحيات لإدارة تخصيص ما يصل إلى 400 مليون دولار كمساعدة لأوكرانيا... (لتقديم المواد الدفاعية وخدمات وزارة الدفاع والتعليم والتدريب العسكري).وبوقت سابق، أعلن البنتاغون أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار ستضمن 4 راجمات صواريخ من طراز "هيمارس".وبلغ إجمالي حجم المساعدات العسكرية الأمريكية التي قد قدمتها واشنطن لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية 7.3 مليار دولار.
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أخبار أوكرانيا, جو بايدن

بايدن يوقع على مرسوم بشأن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

00:44 GMT 09.07.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة مرسوما على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.
واشنطن - سبوتنيك. وبحسب البيت الأبيض، جاء في مرسوم بايدن "امنح وزير الخارجية الصلاحيات لإدارة تخصيص ما يصل إلى 400 مليون دولار كمساعدة لأوكرانيا... (لتقديم المواد الدفاعية وخدمات وزارة الدفاع والتعليم والتدريب العسكري).
وبوقت سابق، أعلن البنتاغون أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار ستضمن 4 راجمات صواريخ من طراز "هيمارس".
وبلغ إجمالي حجم المساعدات العسكرية الأمريكية التي قد قدمتها واشنطن لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية 7.3 مليار دولار.
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Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:12 GMT
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