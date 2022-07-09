https://arabic.sputniknews.com/20220709/جنرال-أمريكي-يكشف-أهم-وأول-هدف-ستتم-مهاجمته-في-حال-نشوب-صراع-مع-الصين-1064899332.html
جنرال أمريكي يكشف أهم وأول هدف ستتم مهاجمته في حال نشوب صراع مع الصين
جنرال أمريكي يكشف أهم وأول هدف ستتم مهاجمته في حال نشوب صراع مع الصين
كشف الجنرال في مشاة البحرية الأمريكية، ديفيد بيرغر، عن أهم وأول هدف ستتم مهاجمته في حال نشوب صراع مع الصين. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T08:39+0000
2022-07-09T08:39+0000
2022-07-09T08:39+0000
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وحسب موقع "إزفيستيا"، أكد بيرغر أن "الولايات المتحدة لديها استراتيجية تمكنها من التعامل مع العدو".وأوضح أن المسائل اللوجستية أثناء القتال لا تقل أهمية عن الحصول على بيانات استخباراتية.وأشار بيرغر أيضا إلى أنه على مدار الـ 20 عامًا الماضية، طورت الصين أساليب من شأنها تهديد مكانة الجيش الأمريكي وإضعاف قدراته على تنفيذ مهامه.يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات وزارة الدفاع الصينية، أمس الجمعة، بأن الجيش الصيني مستعد دائمًا للقتال، وعلى استعداد لوقف محاولات الانفصاليين والقوى الخارجية لتحقيق ما يسمى باستقلال تايوان.وتجري بكين تدريبات ودوريات بانتظام في مضيق تايوان وسط توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، بما في ذلك بسبب قضية تايوان.وتعتبر الصين جزيرة تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، في حين أن الحكومة في تايوان تعتبر نفسها سلطة مستقلة عن الحكومة الصينية لكنها لا تلقى اعترافا دوليا رسميا كدولة مستقلة.وتشكل مسألة تايوان نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة، بسبب محاولات الأخيرة لاستفزاز القيادة الصينية في بكين، عن طريق الانخراط مع تايوان في عدة أنشطة وإرسال وفود إلى الجزيرة بمعزل عن الصين.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/بيرل-هاربور-القرن-الـ-21-أين-تبدأ-الحرب-بين-أمريكا-والصين-ولماذا-1064030109.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الجيش الأمريكي
جنرال أمريكي يكشف أهم وأول هدف ستتم مهاجمته في حال نشوب صراع مع الصين
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كشف الجنرال في مشاة البحرية الأمريكية، ديفيد بيرغر، عن أهم وأول هدف ستتم مهاجمته في حال نشوب صراع مع الصين.
وحسب موقع "إزفيستيا
"، أكد بيرغر أن "الولايات المتحدة لديها استراتيجية تمكنها من التعامل مع العدو".
وأضاف الجنرال الأمريكي أنه في حالة نشوب صراع مع الصين، فإن الجيش الأمريكي سيحتاج إلى مهاجمة مراكز قيادة الجيش الصيني.
وأوضح أن المسائل اللوجستية أثناء القتال لا تقل أهمية عن الحصول على بيانات استخباراتية.
وأشار بيرغر أيضا إلى أنه على مدار الـ 20 عامًا الماضية، طورت الصين أساليب من شأنها تهديد مكانة الجيش الأمريكي وإضعاف قدراته على تنفيذ مهامه.
يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات وزارة الدفاع الصينية، أمس الجمعة، بأن الجيش الصيني مستعد دائمًا للقتال، وعلى استعداد لوقف محاولات الانفصاليين والقوى الخارجية لتحقيق ما يسمى باستقلال تايوان.
وتجري بكين تدريبات ودوريات بانتظام في مضيق تايوان وسط توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، بما في ذلك بسبب قضية تايوان.
وتعتبر الصين جزيرة تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها
، في حين أن الحكومة في تايوان تعتبر نفسها سلطة مستقلة عن الحكومة الصينية لكنها لا تلقى اعترافا دوليا رسميا كدولة مستقلة.
وتشكل مسألة تايوان نقطة توتر بين الصين والولايات المتحدة، بسبب محاولات الأخيرة لاستفزاز القيادة الصينية في بكين، عن طريق الانخراط مع تايوان في عدة أنشطة وإرسال وفود إلى الجزيرة بمعزل عن الصين.