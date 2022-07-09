https://arabic.sputniknews.com/20220709/خبير-تغذية-يكشف-فوائد-تناول-المعكرونة-1064908193.html
خبير تغذية يكشف فوائد تناول المعكرونة
خبير تغذية يكشف فوائد تناول المعكرونة
أكد خبير التغذية الروسي، ميخائيل غينزبورغ، أن المعكرونة كمنتج غذائي لها عدد من الفوائد الصحية. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T14:04+0000
2022-07-09T14:04+0000
2022-07-09T14:04+0000
منوعات
معكرونة
بروتين
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وأوضح غينزبورغ أنه بفضل بروتين القمح الموجود في المعكرونة، يشعر الجسم بالامتلاء لفترة طويلة ويغادر الشخص دون وجبات خفيفة إضافية، ولا يشعر بالرغبة في تناول شيء حلو - وهذا يؤدي إلى انخفاض في مستويات السكر في الدم.وتابع "االغلوتين في المعكرونة هو بروتين يبطئ امتصاص الكربوهيدرات وبالتالي يقلل من مؤشر نسبة السكر في الدم، أي يقلل من معدل امتصاص السكر، وهو أعلى مستوى له في الدم".
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منوعات, معكرونة, بروتين
خبير تغذية يكشف فوائد تناول المعكرونة
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أكد خبير التغذية الروسي، ميخائيل غينزبورغ، أن المعكرونة كمنتج غذائي لها عدد من الفوائد الصحية.
وأوضح غينزبورغ أنه بفضل بروتين القمح الموجود في المعكرونة، يشعر الجسم بالامتلاء لفترة طويلة ويغادر الشخص دون وجبات خفيفة إضافية، ولا يشعر بالرغبة في تناول شيء حلو - وهذا يؤدي إلى انخفاض في مستويات السكر في الدم.
وشدد خبير التغذية أن المعكرونة المصنوعة من القمح القاسي والمطبوخة "أل دينت" لها هذه الخاصية.
وتابع
"االغلوتين في المعكرونة هو بروتين يبطئ امتصاص الكربوهيدرات وبالتالي يقلل من مؤشر نسبة السكر في الدم، أي يقلل من معدل امتصاص السكر، وهو أعلى مستوى له في الدم".