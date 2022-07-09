https://arabic.sputniknews.com/20220709/صحفي-بريطاني-يفضح-كذب-الإعلام-الغربي-بعد-زيارته-لدونباس-1064901657.html
صحفي بريطاني يفضح كذب الإعلام الغربي بعد زيارته لدونباس
صحفي بريطاني يفضح كذب الإعلام الغربي بعد زيارته لدونباس
زار الصحفي البريطاني، جون ميلر، إقليم دونباس في وقت سابق من شهر يوليو/تموز، وعبر عن استغرابه مما رآه في مقابلة مع زميلته الصحفية الألمانية ألينا ليب. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T10:39+0000
2022-07-09T10:39+0000
2022-07-09T10:52+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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قال ميلر إن وسائل الإعلام الغربية تتجاهل عمدا ما يحدث على أرض الواقع في إقليم دونباس، مؤكدا أن مجريات الحقيقية للأحداث لا تتوافق مع مصالحهم.وأضاف: "لا يوجد صحفي أمريكي أو بريطاني واحد من الوكالات الكبيرة، إنه أمر صادم، الحرب الأولى في أوروبا منذ فترة طويلة، وليس هناك صحفيون على هذا الجانب من الصراع!".وأضاف ميلر: "الجيش الأوكراني يقصف المدنيين. من الواضح أنه من المستحيل عدم تصديق ذلك على أرض الواقع. لكنهم (الصحافة الغربية) لا يغطونها حتى".
https://arabic.sputniknews.com/20220709/تقرير-أمريكي-يكشف-احتمالات-التقدم-العسكري-الروسي-في-أوكرانيا-بعد-تحرير-دونباس-1064899659.html
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روسيا
صحفي بريطاني يفضح كذب الإعلام الغربي بعد زيارته لدونباس
10:39 GMT 09.07.2022 (تم التحديث: 10:52 GMT 09.07.2022) تابعنا عبر
زار الصحفي البريطاني، جون ميلر، إقليم دونباس في وقت سابق من شهر يوليو/تموز، وعبر عن استغرابه مما رآه في مقابلة مع زميلته الصحفية الألمانية ألينا ليب.
قال ميلر إن وسائل الإعلام الغربية تتجاهل عمدا ما يحدث على أرض الواقع في إقليم دونباس، مؤكدا أن مجريات الحقيقية للأحداث لا تتوافق مع مصالحهم.
وأضاف: "لا يوجد صحفي أمريكي أو بريطاني واحد من الوكالات الكبيرة، إنه أمر صادم، الحرب الأولى في أوروبا منذ فترة طويلة، وليس هناك صحفيون على هذا الجانب من الصراع!".
وأضاف ميلر: "الجيش الأوكراني يقصف المدنيين. من الواضح أنه من المستحيل عدم تصديق ذلك على أرض الواقع. لكنهم (الصحافة الغربية) لا يغطونها حتى".