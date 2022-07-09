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https://arabic.sputniknews.com/20220709/وصول-جنازة-آبي-إلى-منزله-في-طوكيو-1064898187.html
وصول جنازة آبي إلى منزله في طوكيو
وصول جنازة آبي إلى منزله في طوكيو
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في اليابان، صباح اليوم السبت، بوصول موكب جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إلى منزله في طوكيو لزيارة الوداع وإلقاء... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T07:25+0000
2022-07-09T07:25+0000
العالم
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وبحسب المراسل، قامت السلطات المحلية في العاصمة طوكيو بإغلاق بعض الطرقات المؤدية إلى منزل آبي عند وصول موكب الجنازة، حيث حضر أقرباء وأصدقاء الفقيد إلى منزله لإلقاء النظرة الأخيرة عليه.وأشار المراسل إلى أن الوداع الرسمي مع آبي سيقام في 11 يوليو/تموز في معبد بوذي في العاصمة اليابانية طوكيو.وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني، يوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة، ويعتقد الأطباء أن سبب وفاة آبي كان فقدان الدم.
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العالم

وصول جنازة آبي إلى منزله في طوكيو

07:25 GMT 09.07.2022
© AP Photo / Eugene Hoshikoاغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي
اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في اليابان، صباح اليوم السبت، بوصول موكب جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إلى منزله في طوكيو لزيارة الوداع وإلقاء النظرة الأخيرة عليه.
وبحسب المراسل، قامت السلطات المحلية في العاصمة طوكيو بإغلاق بعض الطرقات المؤدية إلى منزل آبي عند وصول موكب الجنازة، حيث حضر أقرباء وأصدقاء الفقيد إلى منزله لإلقاء النظرة الأخيرة عليه.
وأشار المراسل إلى أن الوداع الرسمي مع آبي سيقام في 11 يوليو/تموز في معبد بوذي في العاصمة اليابانية طوكيو.
وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني، يوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.
وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.
وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.
وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة، ويعتقد الأطباء أن سبب وفاة آبي كان فقدان الدم.
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