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https://arabic.sputniknews.com/20220708/بوتين-يعرب-في-برقية-عن-تعازيه-لزوجة-ووالدة-رئيس-الوزراء-السابق-الياباني-آبي-1064855978.html
بوتين يعرب في برقية عن تعازيه لزوجة ووالدة رئيس الوزراء الياباني السابق آبي
بوتين يعرب في برقية عن تعازيه لزوجة ووالدة رئيس الوزراء الياباني السابق آبي
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لزوجة ووالدة رئيس الوزراء الياباني السابق المتوفى شينزو آبي، في برقية نشرت على موقع الكرملين. 08.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-08T10:05+0000
2022-07-08T10:09+0000
روسيا
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وكتب بوتين: "عزيزتي السيدة يوكو آبي، عزيزتي السيدة آكي آبي، أرجو أن تتقبلوا تعازي العميقة في وفاة فقيدكم شينزو آبي، أتمنى لكم ولعائلتكم الثبات والشجاعة في مواجهة هذه الخسارة الثقيلة التي لا يمكن تعويضها".أعلن التلفزيون الرسمي الياباني، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة، ويعتقد الأطباء أن سبب وفاة آبي كان فقدان الدم.قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن آبي شخصية سياسية بارزة قدمت إسهاما لا يقدر بثمن في تطوير العلاقات بين موسكو وطوكيو.وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو صدمت من أنباء محاولة اغتيال آبي.وقالت زاخاروفا: "نعرف آبي كشخصية سياسية بارزة قدمت إسهاما لا يقدر بثمن في تطوير العلاقات الروسية اليابانية في جميع المجالات على طريق بناء الثقة المتبادلة وحسن الجوار".
https://arabic.sputniknews.com/20220708/الخارجية-الروسية-آبي-شخصية-بارزة-قدمت-مساهمة-كبيرة-لتطوير-العلاقات-بين-موسكو-وطوكيو-1064851495.html
https://arabic.sputniknews.com/20220708/بيسكوف-الكرملين-يشعر-بحزن-عميق-بسبب-وفاة-آبي-1064854436.html
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روسيا, العالم

بوتين يعرب في برقية عن تعازيه لزوجة ووالدة رئيس الوزراء الياباني السابق آبي

10:05 GMT 08.07.2022 (تم التحديث: 10:09 GMT 08.07.2022)
© Sputnik . Sergey Guneev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال الاتصال مع طاقم رواء الفضاء على محطة الفضاء الدولية في الكرملين، 26 مايو/ أيار 2018
الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال الاتصال مع طاقم رواء الفضاء على محطة الفضاء الدولية في الكرملين، 26 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لزوجة ووالدة رئيس الوزراء الياباني السابق المتوفى شينزو آبي، في برقية نشرت على موقع الكرملين.
وكتب بوتين: "عزيزتي السيدة يوكو آبي، عزيزتي السيدة آكي آبي، أرجو أن تتقبلوا تعازي العميقة في وفاة فقيدكم شينزو آبي، أتمنى لكم ولعائلتكم الثبات والشجاعة في مواجهة هذه الخسارة الثقيلة التي لا يمكن تعويضها".
أعلن التلفزيون الرسمي الياباني، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.
وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.
وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
الخارجية الروسية: آبي شخصية بارزة قدمت مساهمة كبيرة لتطوير العلاقات بين موسكو وطوكيو
09:10 GMT
وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة، ويعتقد الأطباء أن سبب وفاة آبي كان فقدان الدم.
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن آبي شخصية سياسية بارزة قدمت إسهاما لا يقدر بثمن في تطوير العلاقات بين موسكو وطوكيو.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو صدمت من أنباء محاولة اغتيال آبي.
وقالت زاخاروفا: "نعرف آبي كشخصية سياسية بارزة قدمت إسهاما لا يقدر بثمن في تطوير العلاقات الروسية اليابانية في جميع المجالات على طريق بناء الثقة المتبادلة وحسن الجوار".
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
بيسكوف: الكرملين يشعر بحزن عميق بسبب وفاة آبي
09:36 GMT
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