https://arabic.sputniknews.com/20220710/أغلبية-سكان-منطقة-زابوروجيه-يرغبون-بالانضمام-لروسيا-1064925581.html
أغلبية سكان منطقة زابوروجيه يرغبون بالانضمام لروسيا
أغلبية سكان منطقة زابوروجيه يرغبون بالانضمام لروسيا
أعلن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة زابوروجيه، إيفغيني باليتسكي، أن أكثر من 60% من سكان المنطقة يرون أنفسهم كيانا منفصلا تابعا لروسيا في المستقبل. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T12:26+0000
2022-07-10T12:26+0000
2022-07-10T12:26+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وكتب باليتسكي على قناته على منصة "تلغرام": "أكثر من 60% من سكان منطقة زابوروجيه يودون أن يروا أنفسهم كيانًا منفصلاً داخل روسيا ويريدون أن يتبعوا سيناريو شبه جزيرة القرم".وأضاف قائلا: "بالنسبة لنا، فإن شبه جزيرة القرم اليوم هي مؤشر على كيف أصبحنا جزءًا من روسيا، حيث تم بناء الطرق وزيادة الرواتب وتعزيز المجال الاجتماعي، كما حققت المنطقة نتائج عظيمة في بناء وتطوير البنية التحتية".وتابع قائلا: "على الرغم من الأكاذيب التي تتدفق من القنوات الأوكرانية والأجنبية، فإننا نرى الحقيقة ونتحدث إلى الناس ونعرف الطريق الذي نريد أن نسير فيه".وأكد باليتسكي أن الاستعدادات لإجراء استفتاء حول مسألة انضمام المنطقة إلى روسيا يمكن أن تتم في غضون الأشهر القليلة المقبلة. يذكر أنه تم تحرير حوالي 70% من أراضي منطقة زابوروجيه، ولا يزال المركز الإداري للمنطقة تحت سيطرة كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أغلبية سكان منطقة زابوروجيه يرغبون بالانضمام لروسيا
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أعلن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة زابوروجيه، إيفغيني باليتسكي، أن أكثر من 60% من سكان المنطقة يرون أنفسهم كيانا منفصلا تابعا لروسيا في المستقبل.
وكتب باليتسكي على قناته على منصة "تلغرام": "أكثر من 60% من سكان منطقة زابوروجيه يودون أن يروا أنفسهم كيانًا منفصلاً داخل روسيا ويريدون أن يتبعوا سيناريو شبه جزيرة القرم".
وأضاف قائلا: "بالنسبة لنا، فإن شبه جزيرة القرم اليوم هي مؤشر على كيف أصبحنا جزءًا من روسيا، حيث تم بناء الطرق وزيادة الرواتب وتعزيز المجال الاجتماعي، كما حققت المنطقة نتائج عظيمة في بناء وتطوير البنية التحتية".
وتابع قائلا: "على الرغم من الأكاذيب التي تتدفق من القنوات الأوكرانية والأجنبية، فإننا نرى الحقيقة ونتحدث إلى الناس ونعرف الطريق الذي نريد أن نسير فيه".
وأكد باليتسكي أن الاستعدادات لإجراء استفتاء حول مسألة انضمام المنطقة إلى روسيا يمكن أن تتم في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
يذكر أنه تم تحرير حوالي 70% من أراضي منطقة زابوروجيه
، ولا يزال المركز الإداري للمنطقة تحت سيطرة كييف.