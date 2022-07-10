https://arabic.sputniknews.com/20220710/إيران-تعلن-رسميا-عن-تخصيب-اليورانيوم-بنسبة-20-في-منشأة-فوردو-النووية-تحت-الأرض-1064929224.html

إيران تعلن رسميا عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة "فوردو" النووية تحت الأرض

إيران تعلن رسميا عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة "فوردو" النووية تحت الأرض

أعلنت إيران، اليوم الأحد، البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20% باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة فوردو النووية تحت الأرض. 10.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-10T15:08+0000

2022-07-10T15:08+0000

2022-07-10T15:08+0000

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

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وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن "اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، تم جمعه لأول مرة من أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز "آي آر-6" يوم أمس السبت"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف كمالوندي، أن "إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بهذا التطور قبل أسبوعين"، متابعا: "تقرير الوكالة الذرية بشأن ضخ الغاز في سلسلة جديدة من أجهزة الطرد المركزي بمنشاة فوردو مع إخطار إيراني مسبق للوكالة تضخيم إعلامي".وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت أن إيران وصلت إلى نسبة الـ 20% من تخصيب اليورانيوم في أجهزة "فوردو" للطرد المركزي.وجاء هذا الإعلان على لسان ممثل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI) الذي قال: "أنتجنا يورانيوم مخصب بنسبة 20% في سلسلة من أجهزة الطرد المركزي تم تركيبها في مصنع فوردو".وأضاف المتحدث باسم الوكالة: "أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن ضخ الغاز في سلسلة جديدة من أجهزة الطرد المركزي قبل أسبوعين على الأقل".هذا وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في وقت سابق، عن نصب أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأة فوردو، وإنشاء هيكل جديد في استخدام المعرفة النووية.وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي: "إن هذا الأمر يأتي في إطار برنامج المبادرة الاستراتيجية المصادق عليه من قبل البرلمان، وإكمال السلسلات وفقا لأهداف القانون"، مضيفا أنه "في سياق هذا القانون ستتم متابعة الخطوات بناء على الخطط المرسومة".وشدد إسلامي، على أن "الحلول الناتجة عن استخدام التكنولوجيا النووية يمكن اعتبارها طريقا مختصرا في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات، ويمكن لهذه الصناعات استخدام هذه المعرفة في التكنولوجيا والعمليات"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.

https://arabic.sputniknews.com/20220710/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إيران-وصلت-إلى-نسبة-20-من-تخصيب-اليورانيوم-في-أجهزة-فوردو-1064920201.html

https://arabic.sputniknews.com/20220629/منظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-تعلن-نصب-أجهزة-طرد-مركزي-جديدة-في-منشأة-فردو-1064389495.html

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أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني