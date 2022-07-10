https://arabic.sputniknews.com/20220710/ارتفاع-حصيلة-قتلى-إطلاق-النار-العشوائي-في-حانة-بجنوب-أفريقيا-إلى-15-قتيلا-1064936251.html
ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار العشوائي في حانة بجنوب أفريقيا إلى 15 قتيلا
ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار العشوائي في حانة بجنوب أفريقيا إلى 15 قتيلا
ارتفع عدد قتلى حادث إطلاق النار العشوائي الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، في حانة بمدينة سويتو بجوهانسبرج إلى 15 شخصا عقب وفاة شخص آخر متأثرا... 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T23:29+0000
2022-07-10T23:29+0000
2022-07-10T23:29+0000
جنوب أفريقيا
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وقالت فيث مازيبوكو، رئيسة إدارة سلامة المجتمع بالمقاطعة، في تصريحات صحفية، إنه يُزعم أن مسلحين نزلوا من حافلة صغيرة ودخلوا الحانة ثم أطلقوا النار على أشخاص بداخلها.وأضافت: "في الوقت الحالي تأكدت وفاة 15 شخصا".وقالت الشرطة في بيان في وقت سابق، إن مجموعة من الرجال المسلحين بالبنادق ومسدسات عيار 9 ملم دخلوا الحانة حوالي الساعة 12:30 صباحا بالتوقيت المحلي (22:30 بتوقيت غرينتش السبت) وبدأوا إطلاق النار بشكل عشوائي على الزبائن الذين كانوا يجلسون بالداخل، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 11 آخرين في داخل الحانة.تتراوح أعمار الضحايا بين 19 و35 عاما، ولا تزال الشرطة تحقق في الحادث.أعرب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في بيان اليوم عن تعازيه في ضحايا إطلاق النار في سويتو، بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين قتلوا في ظروف مشابهة في بيترماريتسبورغ، على بعد حوالي 450 كيلومترًا جنوب شرق جوهانسبرج.وحثّ الأجهزة الأمنية وأفراد المجتمع على العمل معا على وجه السرعة لمحاكمة مرتكبي الهجومين.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/وكالة-مقتل-14-شخصا-في-إطلاق-نارعلى-حانة-بجنوب-أفريقيا-1064918984.html
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جنوب أفريقيا
ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار العشوائي في حانة بجنوب أفريقيا إلى 15 قتيلا
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ارتفع عدد قتلى حادث إطلاق النار العشوائي الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، في حانة بمدينة سويتو بجوهانسبرج إلى 15 شخصا عقب وفاة شخص آخر متأثرا بجراحه.
وقالت فيث مازيبوكو، رئيسة إدارة سلامة المجتمع بالمقاطعة، في تصريحات صحفية، إنه يُزعم أن مسلحين نزلوا من حافلة صغيرة ودخلوا الحانة ثم أطلقوا النار على أشخاص بداخلها.
وأضافت: "في الوقت الحالي تأكدت وفاة 15 شخصا
".
وأوضحت أن أحدا "لم يستفز" المهاجمين عند دخولهم الحانة، ولم يأخذوا أي نقود أو أي شيء آخر.
وقالت الشرطة في بيان في وقت سابق، إن مجموعة من الرجال المسلحين بالبنادق ومسدسات عيار 9 ملم دخلوا الحانة حوالي الساعة 12:30 صباحا بالتوقيت المحلي (22:30 بتوقيت غرينتش السبت) وبدأوا إطلاق النار بشكل عشوائي على الزبائن الذين كانوا يجلسون بالداخل، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 11 آخرين في داخل الحانة.
تتراوح أعمار الضحايا بين 19 و35 عاما، ولا تزال الشرطة تحقق في الحادث.
أعرب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في بيان اليوم عن تعازيه في ضحايا إطلاق النار في سويتو، بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين قتلوا في ظروف مشابهة في بيترماريتسبورغ، على بعد حوالي 450 كيلومترًا جنوب شرق جوهانسبرج.
وحثّ الأجهزة الأمنية وأفراد المجتمع على العمل معا على وجه السرعة لمحاكمة مرتكبي الهجومين.