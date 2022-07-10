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https://arabic.sputniknews.com/20220710/الداخلية-القطرية-تؤكد-أن-إداراتها-الخدمية-تعمل-دون-إجازات-في-عيد-الأضحى-وتعلن-مواعيدها-1064925225.html
الداخلية القطرية تؤكد أن إداراتها الخدمية تعمل دون إجازات في عيد الأضحى وتعلن مواعيدها
الداخلية القطرية تؤكد أن إداراتها الخدمية تعمل دون إجازات في عيد الأضحى وتعلن مواعيدها
أكدت وزارة الداخلية القطرية، أن إداراتها الخدمية لن تتوقف عن العمل في إجازة عيد الأضحى المبارك. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T12:17+0000
2022-07-10T12:17+0000
أخبار قطر اليوم
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ووفقا لبيان نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت إن إدارات الجنسية ووثائق السفر، والجوازات، والمرور، والبصمة، لن تتوقف عن العمل في عيد الأضحى.وأوضحت أن هذه الإدارات ستعمل في مواعيد محددة خلال الفترة من اليوم الأحد إلى الخميس، هي من الـ8 صباحا، حتى الـ12 ظهرا.
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أخبار قطر اليوم

الداخلية القطرية تؤكد أن إداراتها الخدمية تعمل دون إجازات في عيد الأضحى وتعلن مواعيدها

12:17 GMT 10.07.2022
CC0 / Pixabay / مدينة الدوحة، قطر
مدينة الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
CC0 / Pixabay /
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أكدت وزارة الداخلية القطرية، أن إداراتها الخدمية لن تتوقف عن العمل في إجازة عيد الأضحى المبارك.
ووفقا لبيان نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت إن إدارات الجنسية ووثائق السفر، والجوازات، والمرور، والبصمة، لن تتوقف عن العمل في عيد الأضحى.
وأوضحت أن هذه الإدارات ستعمل في مواعيد محددة خلال الفترة من اليوم الأحد إلى الخميس، هي من الـ8 صباحا، حتى الـ12 ظهرا.
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