https://arabic.sputniknews.com/20220710/الرئيس-الإيراني-لأمير-قطر-المشاورات-المكثفة-لها-أثر-إيجابي-على-تنفيذ-الاتفاقات-بين-البلدين-1064935590.html
الرئيس الإيراني لأمير قطر: المشاورات المكثفة لها أثر إيجابي على تنفيذ الاتفاقات بين البلدين
الرئيس الإيراني لأمير قطر: المشاورات المكثفة لها أثر إيجابي على تنفيذ الاتفاقات بين البلدين
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، أن "اللقاءات والمشاورات المكثفة خلال الأشهر الأخيرة لها أثر إيجابي على وتيرة تنفيذ الاتفاقات بين البلدين". 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T21:26+0000
2022-07-10T21:26+0000
2022-07-10T21:26+0000
أخبار إيران
أخبار قطر اليوم
الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير قطر الأسبق
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وهنأ رئيسي، خلال محادثات هاتفية، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وحكومة قطر وشعبها بمناسبة عيد الأضحى، مشيرا إلى "المشاورات واللقاءات الدبلوماسية العديدة والمكثفة بين مسؤولي البلدين خلال الأشهر الأخيرة، حسب وكالة فارس الإيرانية.من جانبه، هنأ أمير قطر رئيسي والشعب والحكومة الإيرانية والمرشد على خامنئي، بعيد الأضحى المبارك، مبديا رضاه وارتياحه لوتيرة العلاقات المتنامية بين البلدين وتنفيذ الاتفاقات الثنائية.وكان أمير قطر أجرى اتصالا هاتفيا، الشهر الماضي، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بحث خلاله العلاقات الثنائية والمفاوضات النووية.وحسب بيان الرئاسة الإيرانية، أكد رئيسي خلال المحادثة أن "التهم الغربية لإيران في وقت المفاوضات تظهر أن الغرب لا يلتزم بمتطلبات التفاوض الجاد والحقيقي".واعتبر الرئيس الإيراني أن العقوبات الأحادية الجانب قاسية وغير مشروعة وغير عادلة وأن طهران عازمة للدفاع عن حقوقها، قائلا: "يجب بذل كل الجهود لرفع العقوبات بشكل كامل مع الضمانات اللازمة في هذا الصدد".بدوره، أكد أمير قطر، أن الدوحة تدعم موقف طهران في نيل حقوقها وترحب بمبادرات إیران من أجل إجراء موندیال قطر بشکل أفضل.وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/وزير-خارجية-قطر-المحادثات-بين-إيران-ودول-الخليج-بإمكانها-أن-تكون-إيجابية-لشعوب-المنطقة-1064731761.html
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أخبار إيران, أخبار قطر اليوم, الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير قطر الأسبق
الرئيس الإيراني لأمير قطر: المشاورات المكثفة لها أثر إيجابي على تنفيذ الاتفاقات بين البلدين
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أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، أن "اللقاءات والمشاورات المكثفة خلال الأشهر الأخيرة لها أثر إيجابي على وتيرة تنفيذ الاتفاقات بين البلدين".
وهنأ رئيسي، خلال محادثات هاتفية، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وحكومة قطر وشعبها بمناسبة عيد الأضحى، مشيرا إلى "المشاورات واللقاءات الدبلوماسية العديدة والمكثفة بين مسؤولي البلدين خلال الأشهر الأخيرة، حسب وكالة فارس الإيرانية
.
من جانبه، هنأ أمير قطر رئيسي والشعب والحكومة الإيرانية والمرشد على خامنئي، بعيد الأضحى المبارك، مبديا رضاه وارتياحه لوتيرة العلاقات المتنامية بين البلدين وتنفيذ الاتفاقات الثنائية.
وكان أمير قطر أجرى اتصالا هاتفيا، الشهر الماضي، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بحث خلاله العلاقات الثنائية والمفاوضات النووية
.
وحسب بيان الرئاسة الإيرانية
، أكد رئيسي خلال المحادثة أن "التهم الغربية لإيران في وقت المفاوضات تظهر أن الغرب لا يلتزم بمتطلبات التفاوض الجاد والحقيقي".
وأضاف: "يتطلب الاتفاق الدائم رفع العقوبات بالضمانات اللازمة والتخلي غير المشروط عن المطالبات التي لا أساس لها".
واعتبر الرئيس الإيراني أن العقوبات الأحادية الجانب قاسية وغير مشروعة وغير عادلة وأن طهران عازمة للدفاع عن حقوقها، قائلا: "يجب بذل كل الجهود لرفع العقوبات بشكل كامل مع الضمانات اللازمة في هذا الصدد".
بدوره، أكد أمير قطر، أن الدوحة تدعم موقف طهران في نيل حقوقها وترحب بمبادرات إیران من أجل إجراء موندیال قطر بشکل أفضل.
وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء القطرية
أنه جرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.