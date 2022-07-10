عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220710/الرئيس-الإيراني-لأمير-قطر-المشاورات-المكثفة-لها-أثر-إيجابي-على-تنفيذ-الاتفاقات-بين-البلدين-1064935590.html
الرئيس الإيراني لأمير قطر: المشاورات المكثفة لها أثر إيجابي على تنفيذ الاتفاقات بين البلدين
الرئيس الإيراني لأمير قطر: المشاورات المكثفة لها أثر إيجابي على تنفيذ الاتفاقات بين البلدين
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، أن "اللقاءات والمشاورات المكثفة خلال الأشهر الأخيرة لها أثر إيجابي على وتيرة تنفيذ الاتفاقات بين البلدين". 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T21:26+0000
2022-07-10T21:26+0000
أخبار إيران
أخبار قطر اليوم
الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير قطر الأسبق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1062164887_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_7e0e2933bfb82b55a8ce4c8803a39df6.jpg
وهنأ رئيسي، خلال محادثات هاتفية، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وحكومة قطر وشعبها بمناسبة عيد الأضحى، مشيرا إلى "المشاورات واللقاءات الدبلوماسية العديدة والمكثفة بين مسؤولي البلدين خلال الأشهر الأخيرة، حسب وكالة فارس الإيرانية.من جانبه، هنأ أمير قطر رئيسي والشعب والحكومة الإيرانية والمرشد على خامنئي، بعيد الأضحى المبارك، مبديا رضاه وارتياحه لوتيرة العلاقات المتنامية بين البلدين وتنفيذ الاتفاقات الثنائية.وكان أمير قطر أجرى اتصالا هاتفيا، الشهر الماضي، مع الرئيس الإيراني إبراهيم ‎رئيسي بحث خلاله العلاقات الثنائية والمفاوضات النووية.وحسب بيان الرئاسة الإيرانية، أكد رئيسي خلال المحادثة أن "التهم الغربية لإيران في وقت المفاوضات تظهر أن الغرب لا يلتزم بمتطلبات التفاوض الجاد والحقيقي".واعتبر الرئيس الإيراني أن العقوبات الأحادية الجانب قاسية وغير مشروعة وغير عادلة وأن طهران عازمة للدفاع عن حقوقها، قائلا: "يجب بذل كل الجهود لرفع العقوبات بشكل كامل مع الضمانات اللازمة في هذا الصدد".بدوره، أكد أمير قطر، أن الدوحة تدعم موقف طهران في نيل حقوقها وترحب بمبادرات إیران من أجل إجراء موندیال قطر بشکل أفضل.وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/وزير-خارجية-قطر-المحادثات-بين-إيران-ودول-الخليج-بإمكانها-أن-تكون-إيجابية-لشعوب-المنطقة-1064731761.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1062164887_189:0:2412:1667_1920x0_80_0_0_0c16986bd835a518dd13320ed25ca157.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, أخبار قطر اليوم, الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير قطر الأسبق

الرئيس الإيراني لأمير قطر: المشاورات المكثفة لها أثر إيجابي على تنفيذ الاتفاقات بين البلدين

21:26 GMT 10.07.2022
© AFP 2022 / -أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يصافح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في العاصمة الإيرانية طهران، 12 مايو/ أيار 2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يصافح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في العاصمة الإيرانية طهران، 12 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، أن "اللقاءات والمشاورات المكثفة خلال الأشهر الأخيرة لها أثر إيجابي على وتيرة تنفيذ الاتفاقات بين البلدين".
وهنأ رئيسي، خلال محادثات هاتفية، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وحكومة قطر وشعبها بمناسبة عيد الأضحى، مشيرا إلى "المشاورات واللقاءات الدبلوماسية العديدة والمكثفة بين مسؤولي البلدين خلال الأشهر الأخيرة، حسب وكالة فارس الإيرانية.
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يستقبل وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
وزير خارجية قطر: المحادثات بين إيران ودول الخليج بإمكانها أن تكون إيجابية لشعوب المنطقة
6 يوليو, 12:58 GMT
من جانبه، هنأ أمير قطر رئيسي والشعب والحكومة الإيرانية والمرشد على خامنئي، بعيد الأضحى المبارك، مبديا رضاه وارتياحه لوتيرة العلاقات المتنامية بين البلدين وتنفيذ الاتفاقات الثنائية.
وكان أمير قطر أجرى اتصالا هاتفيا، الشهر الماضي، مع الرئيس الإيراني إبراهيم ‎رئيسي بحث خلاله العلاقات الثنائية والمفاوضات النووية.
وحسب بيان الرئاسة الإيرانية، أكد رئيسي خلال المحادثة أن "التهم الغربية لإيران في وقت المفاوضات تظهر أن الغرب لا يلتزم بمتطلبات التفاوض الجاد والحقيقي".
وأضاف: "يتطلب الاتفاق الدائم رفع العقوبات بالضمانات اللازمة والتخلي غير المشروط عن المطالبات التي لا أساس لها".
واعتبر الرئيس الإيراني أن العقوبات الأحادية الجانب قاسية وغير مشروعة وغير عادلة وأن طهران عازمة للدفاع عن حقوقها، قائلا: "يجب بذل كل الجهود لرفع العقوبات بشكل كامل مع الضمانات اللازمة في هذا الصدد".
بدوره، أكد أمير قطر، أن الدوحة تدعم موقف طهران في نيل حقوقها وترحب بمبادرات إیران من أجل إجراء موندیال قطر بشکل أفضل.
وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные летчики в кабине транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала