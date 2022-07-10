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الرئيس السوري يؤكد مع نظيره الإيراني أهمية العمل المشترك والدعم المتبادل بين الجانبين
الرئيس السوري يؤكد مع نظيره الإيراني أهمية العمل المشترك والدعم المتبادل بين الجانبين
أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي أهمية العمل المشترك والدعم المتبادل بين الجانبين. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T08:01+0000
2022-07-10T08:01+0000
العالم العربي
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كما تبادل الرئيسان التهاني بمناسبة عيد الأضحى وأعربا عن تمنياتهما بدوام الازدهار للعلاقات السورية الإيرانية، ولشعبي البلدين بموفور الخير والتقدم.وطلب الأسد من الرئيس الإيراني أن ينقل خالص التهاني لقائد الثورة الإسلامية علي الخامنئي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".وبحث الرئيسان التعاون الثنائي وآفاق تطويره وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة تسهم في تحقيق مصالح البلدين وشعبيهما، إضافة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.كما بحثا المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع في المنطقة، والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على أهمية العمل المشترك والدعم المتبادل بين سورية وإيران إزاء العديد من القضايا والذي ينطلق من المواقف والرؤى المشتركة للتحديات التي تواجه البلدين والمنطقة.
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العالم العربي

الرئيس السوري يؤكد مع نظيره الإيراني أهمية العمل المشترك والدعم المتبادل بين الجانبين

08:01 GMT 10.07.2022
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بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
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أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي أهمية العمل المشترك والدعم المتبادل بين الجانبين.
كما تبادل الرئيسان التهاني بمناسبة عيد الأضحى وأعربا عن تمنياتهما بدوام الازدهار للعلاقات السورية الإيرانية، ولشعبي البلدين بموفور الخير والتقدم.
وطلب الأسد من الرئيس الإيراني أن ينقل خالص التهاني لقائد الثورة الإسلامية علي الخامنئي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وبحث الرئيسان التعاون الثنائي وآفاق تطويره وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة تسهم في تحقيق مصالح البلدين وشعبيهما، إضافة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
كما بحثا المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع في المنطقة، والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على أهمية العمل المشترك والدعم المتبادل بين سورية وإيران إزاء العديد من القضايا والذي ينطلق من المواقف والرؤى المشتركة للتحديات التي تواجه البلدين والمنطقة.
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