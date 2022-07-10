https://arabic.sputniknews.com/20220710/رئيس-وزراء-إسرائيل-سنجري-مباحثات-مع-بايدن-بشأن-توسيع-التعاون-الأمني-لمواجهة-كل-التهديدات-1064924707.html

رئيس وزراء إسرائيل: سنجري مباحثات مع بايدن بشأن توسيع التعاون الأمني لمواجهة كل التهديدات

رئيس وزراء إسرائيل: سنجري مباحثات مع بايدن بشأن توسيع التعاون الأمني لمواجهة كل التهديدات

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي في ظل محاولات إيران إلحاق الأذى بها، مشددا على أن بلاده ستجري مباحثات مع الرئيس... 10.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-10T11:55+0000

2022-07-10T11:55+0000

2022-07-10T11:55+0000

العالم

إسرائيل

جو بايدن

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القدس - سبوتنيك. وأوضح لابيد، خلال اجتماع الحكومة، اليوم الأحد، "سنجري مباحثات مع الرئيس بايدن وطاقمه خلال زيارته حول توسيع التعاون الأمني في مواجهة كل التهديدات"، مضيفا "لن تقف إسرائيل مكتوفة الأيدي في ظل محاولات إيران إلحاق الأذى بها، إن أذرعنا الأمنية تعرف كيف تصل إلى أي شخص، في أي مكان، وسوف يفعلون ذلك".وتابع لابيد: "من القدس ستطير طائرة الرئيس بايدن إلى السعودية وسيحمل معه منا رسالة سلام وأمل".وأمس السبت، ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي، تعزيز وتعميق التعاون، والزيارة المرتقبة لرئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن، كما قدم رئيس الحكومة الإسرائيلي تعازيه في كارثة تسرب الغاز في العقبة، التي وقعت نهاية الشهر الماضي.وذكر بيان صادر من الحكومة الإسرائيلية: "تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عبر الهاتف مساء اليوم"، مضيفا "ناقش الطرفان في المحادثة الحاجة إلى تعزيز وتعميق التعاون والعلاقات بين إسرائيل والأردن، والزيارة المرتقبة لرئيس الولايات المتحدة وبايدن والتحديات والفرص الإقليمية". ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأميركي جو بايدن، بجولة في منطقة الشرق الأوسط، لأول مرة منذ توليه الرئاسة، في الفترة من 13 إلى 16 تموز/يوليو المقبل، والتي تشمل إسرائيل والضفة الغربية والسعودية. ويلتقي بايدن خلال زيارته إلى السعودية قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر والأردن والعراق.

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العالم, إسرائيل, جو بايدن