https://arabic.sputniknews.com/20220710/عقيلة-صالح-يطالب-النائب-العام-الليبي-بفتح-تحقيق-في-أسباب-استمرار-انقطاع-الكهرباء-1064935933.html
عقيلة صالح يطالب النائب العام الليبي بفتح تحقيق في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء
عقيلة صالح يطالب النائب العام الليبي بفتح تحقيق في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء
طالب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، النائب العام الليبي ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في أسباب... 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T22:00+0000
2022-07-10T22:00+0000
2022-07-10T22:00+0000
عقيلة صالح
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كما طالب رئيس مجلس النواب الليبي بتقصي مسألة النقص الحاد في توفير الوقود الأمر الذي ترتب عليه زيادة معاناة المواطن وطالبهم أيضا بتحمل مسؤولياتهم وإحالة المسؤولين عن ذلك للقضاء لمحاسبتهم وإعلان نتائج التحقيقات للشعب، وفقا لموقع البرلمان الليبي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عقيلة صالح
عقيلة صالح يطالب النائب العام الليبي بفتح تحقيق في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء
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طالب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، النائب العام الليبي ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.
كما طالب رئيس مجلس النواب الليبي بتقصي مسألة النقص الحاد في توفير الوقود الأمر الذي ترتب عليه زيادة معاناة المواطن
وطالبهم أيضا بتحمل مسؤولياتهم وإحالة المسؤولين عن ذلك للقضاء لمحاسبتهم وإعلان نتائج التحقيقات للشعب، وفقا لموقع
البرلمان الليبي.