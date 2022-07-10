https://arabic.sputniknews.com/20220710/قاتل-رئيس-وزراء-اليابان-السابق-يعترف-بأنه-حاول-صنع-قنبلة-1064921328.html
قاتل رئيس وزراء اليابان السابق يعترف بمحاولته صنع قنبلة
قاتل رئيس وزراء اليابان السابق يعترف بمحاولته صنع قنبلة
ذكرت وسائل إعلام يابانية أن تيتسويا ياماغامي، الذي قتل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اعترف بمحاولة صنع قنبلة. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T09:52+0000
2022-07-10T09:52+0000
2022-07-10T09:54+0000
العالم
شينزو آبي
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وبحسب وكالة أنباء "كيودو"، نُقل ياماغامي البالغ من العمر 41 عاما، صباح اليوم الأحد، إلى مكتب المدعي العام، مشيرة إلى أن المتهم كان قد قام أيضا بصناعة عدة أسلحة نارية.وتعرض شينزو آبي للهجوم في 8 يوليو/تموز في مدينة نارا اليابانية خلال وجوده في الشارع، حيث أطلق المهاجم رصاصتين من الخلف من مسافة نحو عشرة أمتار، حيث نُقل آبي، 67 عاما، على إثرها إلى مستشفى جامعة نارا الطبي وتوفي بعد خمس ساعات.أثناء الاستجواب، قال ياماغامي في البداية إنه "غير راض عن آبي" ، لكنه ذكر بعد ذلك أن هدفه كان في الأصل سياسيا آخر، وتم اختيار آبي لاحقا، وأن آبي يُزعم أنه مرتبط بـ "منظمة" كان للمجرم علاقة بها.وستقام إجراءات حفل الوداع لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في 11 يوليو في معبد جوجوجي البوذي في وسط طوكيو، في حين ستقام الجنازة في 12 يوليو.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/الشرطة-اليابانية-تعترف-بوجود-ثغرات-في-تأمين-شينزو-آبي-قبل-مقتله-1064916504.html
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العالم, شينزو آبي
قاتل رئيس وزراء اليابان السابق يعترف بمحاولته صنع قنبلة
09:52 GMT 10.07.2022 (تم التحديث: 09:54 GMT 10.07.2022) تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام يابانية أن تيتسويا ياماغامي، الذي قتل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اعترف بمحاولة صنع قنبلة.
وبحسب وكالة أنباء "كيودو"، نُقل ياماغامي البالغ من العمر 41 عاما، صباح اليوم الأحد، إلى مكتب المدعي العام، مشيرة إلى أن المتهم كان قد قام أيضا بصناعة عدة أسلحة نارية.
وتعرض شينزو آبي للهجوم في 8 يوليو/تموز في مدينة نارا اليابانية خلال وجوده في الشارع، حيث أطلق المهاجم رصاصتين من الخلف من مسافة نحو عشرة أمتار، حيث نُقل آبي، 67 عاما، على إثرها إلى مستشفى جامعة نارا الطبي وتوفي بعد خمس ساعات.
أثناء الاستجواب، قال ياماغامي في البداية إنه "غير راض عن آبي" ، لكنه ذكر بعد ذلك أن هدفه كان في الأصل سياسيا آخر، وتم اختيار آبي لاحقا، وأن آبي يُزعم أنه مرتبط بـ "منظمة" كان للمجرم علاقة بها.
وستقام إجراءات حفل الوداع لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في 11 يوليو في معبد جوجوجي البوذي في وسط طوكيو، في حين ستقام الجنازة في 12 يوليو.