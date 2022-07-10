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https://arabic.sputniknews.com/20220710/وزيرة-الخارجية-البريطانية-تترشح-لرئاسة-مجلس-الوزراء-1064935740.html
وزيرة الخارجية البريطانية تترشح لرئاسة مجلس الوزراء
وزيرة الخارجية البريطانية تترشح لرئاسة مجلس الوزراء
أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، اليوم الأحد، عن ترشحها لرئاسة مجلس الوزراء البريطاني. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T21:27+0000
2022-07-10T21:38+0000
بريطانيا
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وكتبت تراس في مقال لها بصحيفة "تلغراف"، "سأخوض الانتخابات كمحافظ وسأحكم كمحافظ".وأعلن بوريس جونسون، الذي خلف تيريزا ماي كرئيسة للوزراء في عام 2019، يوم الخميس، تنحيه عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين البريطاني، وسيظل في منصبه حتى تعيين رئيس وزراء جديد.استقالة جونسون جاءت أخيرا استجابة لضغوط حكومته وأعضاء حزب المحافظين، ليعلن استقالته من قيادة الحزب في أعقاب سلسلة من الاستقالات داخل حكومته.جونسون أصبح ثالث سياسي على التوالي يستقيل من قيادة حزب المحافظين والحكومة البريطانية بعد كل من ديفيد كاميرون وتيريزا ماي في عامي 2016 و2019 على التوالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/جونسون-يفكر-في-اعتزال-السياسة-بعد-استقالته-من-رئاسة-الوزراء-1064917413.html
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بريطانيا

وزيرة الخارجية البريطانية تترشح لرئاسة مجلس الوزراء

21:27 GMT 10.07.2022 (تم التحديث: 21:38 GMT 10.07.2022)
© AFP 2022 / DANIEL LEALوزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEAL
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أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، اليوم الأحد، عن ترشحها لرئاسة مجلس الوزراء البريطاني.
وكتبت تراس في مقال لها بصحيفة "تلغراف"، "سأخوض الانتخابات كمحافظ وسأحكم كمحافظ".
وأعلن بوريس جونسون، الذي خلف تيريزا ماي كرئيسة للوزراء في عام 2019، يوم الخميس، تنحيه عن منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين البريطاني، وسيظل في منصبه حتى تعيين رئيس وزراء جديد.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن،10 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
جونسون يفكر في اعتزال السياسة بعد استقالته من رئاسة الوزراء
04:38 GMT
استقالة جونسون جاءت أخيرا استجابة لضغوط حكومته وأعضاء حزب المحافظين، ليعلن استقالته من قيادة الحزب في أعقاب سلسلة من الاستقالات داخل حكومته.
جونسون أصبح ثالث سياسي على التوالي يستقيل من قيادة حزب المحافظين والحكومة البريطانية بعد كل من ديفيد كاميرون وتيريزا ماي في عامي 2016 و2019 على التوالي.
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