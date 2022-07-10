https://arabic.sputniknews.com/20220710/وزير-الداخلية-السعودي-يعقد-اجتماعا-في-مكة-مع-قادة-قوات-أمن-الحج--1064918090.html
وزير الداخلية السعودي يعقد اجتماعا في مكة مع قادة قوات أمن الحج
وزير الداخلية السعودي يعقد اجتماعا في مكة مع قادة قوات أمن الحج
التقى وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، بقادة القطاعات الأمنية بقوات أمن الحج. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T06:50+0000
2022-07-10T06:50+0000
2022-07-10T06:50+0000
أخبار السعودية اليوم
وزارة الحج والعمرة السعودية
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ووفقا لبيان نشرته وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد الوزير أن المملكة وفرت كل الإمكانات لتسهيل موسم الحج، وتأمينه.الاجتماع الذي تم بمقر وزارة الداخلية السعودية بمدينة مكة، أشاد فيه الوزير "بالجهود التي بذلها ويبذلها منسوبو القطاعات الأمنية والعسكرية في تنفيذ مراحل الخطط الأمنية للحج"، كما ثمن "الجهود المتكاملة لجميع الوزارات والجهات الحكومية والخدمية المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام".واستمع بن سعود إلى شرح استعراضي لمراحل تفويج الحجاج التي تمت وفق خطط أمنية متكاملة، ألقاه مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج قائد قوات أمن الحج الفريق محمد بن عبد الله البسامي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, وزارة الحج والعمرة السعودية
وزير الداخلية السعودي يعقد اجتماعا في مكة مع قادة قوات أمن الحج
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التقى وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، بقادة القطاعات الأمنية بقوات أمن الحج.
ووفقا لبيان نشرته وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد الوزير أن المملكة وفرت كل الإمكانات لتسهيل موسم الحج
، وتأمينه.
الاجتماع الذي تم بمقر وزارة الداخلية السعودية بمدينة مكة، أشاد فيه الوزير "بالجهود التي بذلها ويبذلها منسوبو القطاعات الأمنية والعسكرية في تنفيذ مراحل الخطط الأمنية للحج
"، كما ثمن "الجهود المتكاملة لجميع الوزارات والجهات الحكومية والخدمية المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام".
واستمع بن سعود إلى شرح استعراضي لمراحل تفويج الحجاج التي تمت وفق خطط أمنية متكاملة، ألقاه مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج قائد قوات أمن الحج الفريق محمد بن عبد الله البسامي.