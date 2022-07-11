https://arabic.sputniknews.com/20220711/أمير-مكة-يعلن-نجاح-موسم-الحج-وعدم-تسجيل-أمراض-وبائية-1064954668.html
أمير مكة يعلن نجاح موسم الحج وعدم تسجيل أمراض وبائية
أمير مكة يعلن نجاح موسم الحج وعدم تسجيل أمراض وبائية
أعلن أمير مكة في السعودية، خالد الفيصل، نجاح موسم حج هذا العام وعدم تسجيل أي حوادث أو أمراض وبائية بين الحجاج. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T11:49+0000
2022-07-11T11:49+0000
2022-07-11T11:49+0000
العالم العربي
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101449/20/1014492096_0:223:2846:1824_1920x0_80_0_0_3991aac17e24f7ee087e57fdbb1a6660.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال في كلمة متلفزة، نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية: "نعلن نجاح موسم حج هذا العام وعدم تسجيل أي حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن".وفي وقت سابق، قال الفيصل في حديثه لقناة "العربية"، إن "مكة المكرمة مفتوحة لأي مسلم راغب في الحج، وبتضافر الجهود ستصل المملكة إلى ما يرضيها من خدمة الحجاج وقاصدي الحرمين الشريفين".وأشار الفيصل إلى أن نقل الجهات الحكومية إلى مقر موحد خارج المشاعر المقدسة سهّل تقديم الخدمات، مضيفا أن مشروع تطوير مكة يتطلب تضافر كل الجهود.وتابع أمير مكة قائلا، إن المملكة أكثر تأهيلا للقيام بتطوير البنية التحتية الرقمية، لكن العمل ليس سهلا ولا يمكن أن ينتهي في سنة واحدة، حيث توجد مشروعات كثيرة مترابطة ويشترك فيها جميع مقدمي الخدمات للحجاج والمعتمرين.وفي وقت سابق، التقى وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، بقادة القطاعات الأمنية بقوات أمن الحج.ووفقا لبيان نشرته وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد الوزير أن المملكة وفرت كل الإمكانات لتسهيل موسم الحج، وتأمينه.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101449/20/1014492096_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_1960a1e81a86afe76c960d84eed612bf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية
أمير مكة يعلن نجاح موسم الحج وعدم تسجيل أمراض وبائية
تابعنا عبر
أعلن أمير مكة في السعودية، خالد الفيصل، نجاح موسم حج هذا العام وعدم تسجيل أي حوادث أو أمراض وبائية بين الحجاج.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال في كلمة متلفزة، نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية: "نعلن نجاح موسم حج هذا العام وعدم تسجيل أي حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن".
وفي وقت سابق، قال الفيصل في حديثه لقناة "العربية
"، إن "مكة المكرمة مفتوحة لأي مسلم راغب في الحج، وبتضافر الجهود ستصل المملكة إلى ما يرضيها من خدمة الحجاج وقاصدي الحرمين الشريفين".
وأضاف الأمير أن المملكة العربية السعودية تبذل جهودها لخدمة الحجاج، مؤكدا مساعي المملكة لتحويل مكة المكرمة إلى أول مدينة ذكية في العالم الإسلامي.
وأشار الفيصل إلى أن نقل الجهات الحكومية إلى مقر موحد خارج المشاعر المقدسة سهّل تقديم الخدمات، مضيفا أن مشروع تطوير مكة يتطلب تضافر كل الجهود.
وتابع أمير مكة قائلا، إن المملكة أكثر تأهيلا للقيام بتطوير البنية التحتية الرقمية، لكن العمل ليس سهلا ولا يمكن أن ينتهي في سنة واحدة، حيث توجد مشروعات كثيرة مترابطة ويشترك فيها جميع مقدمي الخدمات للحجاج والمعتمرين.
وفي وقت سابق، التقى وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، بقادة القطاعات الأمنية بقوات أمن الحج.
ووفقا لبيان نشرته وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد الوزير أن المملكة وفرت كل الإمكانات لتسهيل موسم الحج
، وتأمينه.