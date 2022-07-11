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العراق يتجه لاستخدام الآبار الجوفية لزراعة مليوني دونم من الحنطة
العراق يتجه لاستخدام الآبار الجوفية لزراعة مليوني دونم من الحنطة
صرح وزير الزراعة العراقي، محمد كريم الخفاجي، بأنه سيتم استخدام الآبار الجوفية لزراعة مليوني دونم بمحصول الحنطة. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T08:55+0000
2022-07-11T08:55+0000
العراق
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وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "وام" عن الوزير، فإنه "تم إطلاق العمل بمشروع البطاقة الالكترونية الزراعية في محافظة كربلاء. وأن المشروع يعد الخطط الاستراتيجية لوزارتي الزراعة والتخطيط من خلال البيانات الدقيقة التي تتحدث عن المزارع وما يملكه وكيفية وضع خطط استراتيجية وتوفير الأموال".مضيفا أن محافظات كربلاء والأنبار وصلاح الدين ونينوى والمثنى تتجه للعمل بالآبار الجوفية واستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة شح المياه لزراعة محصول الحنطة، وأنه "لدينا أمل كبير في استخدام مليوني دونم لنظام الري الحديث حتى نعوض الخسارة لعدم وجود مياه كافية في تنفيذ الخطة الزراعية".
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العراق يتجه لاستخدام الآبار الجوفية لزراعة مليوني دونم من الحنطة

08:55 GMT 11.07.2022
© Sputnik . Attia Al-Attia محطة آبار علوك بريف رأس العين شمالي الحسكة، سوريا 23 أكتوبر 2020
 محطة آبار علوك بريف رأس العين شمالي الحسكة، سوريا 23 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Sputnik . Attia Al-Attia
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صرح وزير الزراعة العراقي، محمد كريم الخفاجي، بأنه سيتم استخدام الآبار الجوفية لزراعة مليوني دونم بمحصول الحنطة.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "وام" عن الوزير، فإنه "تم إطلاق العمل بمشروع البطاقة الالكترونية الزراعية في محافظة كربلاء. وأن المشروع يعد الخطط الاستراتيجية لوزارتي الزراعة والتخطيط من خلال البيانات الدقيقة التي تتحدث عن المزارع وما يملكه وكيفية وضع خطط استراتيجية وتوفير الأموال".

وتحدث الوزير عن استخدام التقنيات الحديثة مشيرا إلى أنه تم استخدام التقنية الحديثة في كربلاء، إذ تم تطوير الإنتاج بنسبة 200% نتيجة استخدام الري الحديث ومنظومات الري المحوري.

مضيفا أن محافظات كربلاء والأنبار وصلاح الدين ونينوى والمثنى تتجه للعمل بالآبار الجوفية واستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة شح المياه لزراعة محصول الحنطة، وأنه "لدينا أمل كبير في استخدام مليوني دونم لنظام الري الحديث حتى نعوض الخسارة لعدم وجود مياه كافية في تنفيذ الخطة الزراعية".
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