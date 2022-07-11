https://arabic.sputniknews.com/20220711/باشينيان-وأردوغان-يتبادلان-التهاني-بعيد-الأضحى-المبارك-1064957954.html
باشينيان وأردوغان يتبادلان التهاني بعيد الأضحى المبارك
باشينيان وأردوغان يتبادلان التهاني بعيد الأضحى المبارك
أعرب قادة أرمينيا وتركيا عن أملهم في أن يتم تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الممثلين الخاصين للبلدين في المستقبل القريب. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T13:19+0000
2022-07-11T13:19+0000
2022-07-11T13:19+0000
العالم
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وبحسب ما جاء في الخدمة الصحفية للحكومة الأرمينية، أجرى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية، تبادلا فيها التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وبحسب الحكومة الأرمينية، فإن الرئيسين شددا على أهمية عملية تسوية العلاقات بين البلدين، لما في ذلك من شأنه أن يسهم في "تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".أعرب باشينيان وأردوغان عن أملهما في أن يتم تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها الممثلان الخاصان لأرمينيا وتركيا في 1 يوليو في المستقبل القريب.
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العالم
باشينيان وأردوغان يتبادلان التهاني بعيد الأضحى المبارك
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أعرب قادة أرمينيا وتركيا عن أملهم في أن يتم تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الممثلين الخاصين للبلدين في المستقبل القريب.
وبحسب ما جاء في الخدمة الصحفية للحكومة الأرمينية، أجرى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية، تبادلا فيها التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وبحسب الحكومة الأرمينية، فإن الرئيسين شددا على أهمية عملية تسوية العلاقات بين البلدين، لما في ذلك من شأنه أن يسهم في "تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".
أعرب باشينيان وأردوغان عن أملهما في أن يتم تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها الممثلان الخاصان لأرمينيا وتركيا في 1 يوليو في المستقبل القريب.