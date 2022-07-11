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https://arabic.sputniknews.com/20220711/بوغبا-يعود-رسميا-إلى-يوفنتوس-الإيطالي-1064950187.html
بوغبا يعود رسميا إلى يوفنتوس الإيطالي
بوغبا يعود رسميا إلى يوفنتوس الإيطالي
عاد لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، الفائز بكأس العالم لكرة القدم، إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في صفقة انتقال مجانية. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T09:47+0000
2022-07-11T09:47+0000
رياضة
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وأعلن النادي الإيطالي على موقعه على الإنترنت اليوم الاثنين، عن إتمام الانتقال.وشارك اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا بنجاح كبير في الفترة الأولى مع يوفنتوس في القترة الممتدة من 2012 لغاية 2016، ليتعاقد معه مانشستر يونايتد مقابل 105 مليون يورو (106 مليون دولار). وقال يوفنتوس على موقعه على الإنترنت "بول عاد إلى تورين".
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رياضة

بوغبا يعود رسميا إلى يوفنتوس الإيطالي

09:47 GMT 11.07.2022
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عاد لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، الفائز بكأس العالم لكرة القدم، إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في صفقة انتقال مجانية.
وأعلن النادي الإيطالي على موقعه على الإنترنت اليوم الاثنين، عن إتمام الانتقال.
وشارك اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا بنجاح كبير في الفترة الأولى مع يوفنتوس في القترة الممتدة من 2012 لغاية 2016، ليتعاقد معه مانشستر يونايتد مقابل 105 مليون يورو (106 مليون دولار).
وقال يوفنتوس على موقعه على الإنترنت "بول عاد إلى تورين".
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