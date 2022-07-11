https://arabic.sputniknews.com/20220711/دوقة-كامبريدج-تهنئ-لاعبة-تنس-روسية-إثر-فوزها-بويمبلدون-1064970393.html
دوقة كامبريدج تهنئ لاعبة تنس روسية إثر فوزها "بويمبلدون"
دوقة كامبريدج تهنئ لاعبة تنس روسية إثر فوزها "بويمبلدون"
توجهت العائلة الملكية البريطانية بالتهنئة للاعبة التنس الروسية السابقة إيلينا ريباكينا، بمناسبة فوزها ببطولة ويمبلدون. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T18:23+0000
2022-07-11T18:23+0000
2022-07-11T18:23+0000
روسيا
بريطانيا
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ونشرت العائلة التهنئة على صفحتها على "إنستغرام" حيث أشادت باللاعبة الروسية التي تمثل حاليا دولة كازاخستان، وكذلك الصربي نوفاك ديوكوفيتش بانتصاراته في اللعب الفردي.وأرفقت العائلة التهنئة بصور لدوقة كامبريدج كاصرين إليزابيث، والتي قدمت الجوائز للفائزين والوصيفين، وكذلك للموظفين والمتطوعين واللاعبين الشباب.وفي 9 يوليو/تموز، أصبحت ريباكينا البالغة من العمر 23 عامًا الفائزة في بطولة غراند سلام لأول مرة في حياتها المهنية.حيث هزمت في المباراة النهائية الفرنسية أنُس جابر بنتيجة 3: 6 ، 6: 2 ، 6: 2، وحصلت الرياضية على 2.5 مليون دولار.ومثلت ريباكينا حتى عام 2018 المنتخب الروسي، وهي حاليا المصنفة الـ23 على مستوى العالم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, بريطانيا
دوقة كامبريدج تهنئ لاعبة تنس روسية إثر فوزها "بويمبلدون"
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توجهت العائلة الملكية البريطانية بالتهنئة للاعبة التنس الروسية السابقة إيلينا ريباكينا، بمناسبة فوزها ببطولة ويمبلدون.
ونشرت العائلة التهنئة على صفحتها على "إنستغرام" حيث أشادت باللاعبة الروسية التي تمثل حاليا دولة كازاخستان، وكذلك الصربي نوفاك ديوكوفيتش بانتصاراته في اللعب الفردي.
وأرفقت العائلة التهنئة بصور لدوقة كامبريدج كاصرين إليزابيث، والتي قدمت الجوائز للفائزين والوصيفين، وكذلك للموظفين والمتطوعين واللاعبين الشباب.
وفي 9 يوليو/تموز، أصبحت ريباكينا البالغة من العمر 23 عامًا الفائزة في بطولة غراند سلام لأول مرة في حياتها المهنية.
حيث هزمت في المباراة النهائية الفرنسية أنُس جابر بنتيجة 3: 6 ، 6: 2 ، 6: 2، وحصلت الرياضية على 2.5 مليون دولار.
ومثلت ريباكينا
حتى عام 2018 المنتخب الروسي، وهي حاليا المصنفة الـ23 على مستوى العالم.