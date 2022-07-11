عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220711/دوقة-كامبريدج-تهنئ-لاعبة-تنس-روسية-إثر-فوزها-بويمبلدون-1064970393.html
دوقة كامبريدج تهنئ لاعبة تنس روسية إثر فوزها "بويمبلدون"
دوقة كامبريدج تهنئ لاعبة تنس روسية إثر فوزها "بويمبلدون"
توجهت العائلة الملكية البريطانية بالتهنئة للاعبة التنس الروسية السابقة إيلينا ريباكينا، بمناسبة فوزها ببطولة ويمبلدون. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T18:23+0000
2022-07-11T18:23+0000
روسيا
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/15/1047866966_0:962:2048:2114_1920x0_80_0_0_cea1ca0fffd841d8751f21f195b4d961.jpg
ونشرت العائلة التهنئة على صفحتها على "إنستغرام" حيث أشادت باللاعبة الروسية التي تمثل حاليا دولة كازاخستان، وكذلك الصربي نوفاك ديوكوفيتش بانتصاراته في اللعب الفردي.وأرفقت العائلة التهنئة بصور لدوقة كامبريدج كاصرين إليزابيث، والتي قدمت الجوائز للفائزين والوصيفين، وكذلك للموظفين والمتطوعين واللاعبين الشباب.وفي 9 يوليو/تموز، أصبحت ريباكينا البالغة من العمر 23 عامًا الفائزة في بطولة غراند سلام لأول مرة في حياتها المهنية.حيث هزمت في المباراة النهائية الفرنسية أنُس جابر بنتيجة 3: 6 ، 6: 2 ، 6: 2، وحصلت الرياضية على 2.5 مليون دولار.ومثلت ريباكينا حتى عام 2018 المنتخب الروسي، وهي حاليا المصنفة الـ23 على مستوى العالم.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/15/1047866966_0:770:2048:2306_1920x0_80_0_0_f69922056904aa301c615d9cbb3f9dd6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, بريطانيا

دوقة كامبريدج تهنئ لاعبة تنس روسية إثر فوزها "بويمبلدون"

18:23 GMT 11.07.2022
© AP Photo / Eddie Mulhollandدوقة كامبريدج كيت ميدلتون
دوقة كامبريدج كيت ميدلتون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Eddie Mulholland
تابعنا عبرTelegram
توجهت العائلة الملكية البريطانية بالتهنئة للاعبة التنس الروسية السابقة إيلينا ريباكينا، بمناسبة فوزها ببطولة ويمبلدون.
ونشرت العائلة التهنئة على صفحتها على "إنستغرام" حيث أشادت باللاعبة الروسية التي تمثل حاليا دولة كازاخستان، وكذلك الصربي نوفاك ديوكوفيتش بانتصاراته في اللعب الفردي.
وأرفقت العائلة التهنئة بصور لدوقة كامبريدج كاصرين إليزابيث، والتي قدمت الجوائز للفائزين والوصيفين، وكذلك للموظفين والمتطوعين واللاعبين الشباب.
وفي 9 يوليو/تموز، أصبحت ريباكينا البالغة من العمر 23 عامًا الفائزة في بطولة غراند سلام لأول مرة في حياتها المهنية.
حيث هزمت في المباراة النهائية الفرنسية أنُس جابر بنتيجة 3: 6 ، 6: 2 ، 6: 2، وحصلت الرياضية على 2.5 مليون دولار.
ومثلت ريباكينا حتى عام 2018 المنتخب الروسي، وهي حاليا المصنفة الـ23 على مستوى العالم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дети колют дрова для костра, на котором готовят горячую пищу для жителей Дебальцево - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала