https://arabic.sputniknews.com/20220711/مقتل-3-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-برصاص-مجهولين-شرقي-سوريا-1064956720.html

مقتل 3 مسلحين موالين للجيش الأمريكي برصاص مجهولين شرقي سوريا

مقتل 3 مسلحين موالين للجيش الأمريكي برصاص مجهولين شرقي سوريا

قتل مسلحان من قوات "قسد" المدعومة من قبل الجيش الأمريكي في عملية استهداف جديدة لهم، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى ثلاثة وإصابة مسلح آخر بجروح، خلال الساعات... 11.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-11T12:53+0000

2022-07-11T12:53+0000

2022-07-11T12:53+0000

أخبار سوريا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

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ونقلت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن مسلحين اثنين مواليين للجيش الأمريكي من قوات "قسد"، قتلا برصاص مجهولين هاجموا، اليوم الاثنين 11 تموز/ يوليو، نقطة عسكرية يتخذونها داخل محطة المياه في بلدة الزر شرق محافظة دير الزور.وتابعت المصادر يأتي مقتل المسلحين الاثنين بعد ساعات من مقتل مسلح في قوات "قسد" وإصابة آخر بجروح بليغة، في هجوم بالأسلحة الرشاشة نفذه مسلحين مجهولين، على سيارة عسكرية لهما، أثناء مرورها على الطريق العام في قرية حمّار العلي التابعة لبلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي.وكشفت المصادر أن المسلح القتيل يدعى "بشار شهاب المرهش"، وهو من أبناء بلدة خشام شرقي دير الزور.في السياق، قالت مصادر محلية بريف الرقة لوكالة "سبوتنيك"، إن مجهولين نفذوا هجوماً بالأسلحة الخفيفة والرشاشة، استهدفوا به دورية تابعة لقوات "قسد" في قرية حمرة ناصر شرقي محافظة الرقة، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية في صفوفهم، وسط حالة استنفار لقوات "قسد" في القرية.وفي ريف محافظة الحسكة، طرد سكان بلدة عربية دوريات وقياديين تابعين لقوات "قسد" حاولوا الوصول إلى منزل أحد وجهاء البلدة للاعتذار منه على عملية اعتقاله التي استمرت لساعات بعد خروج مظاهرات شعبية ضدها.وأفادت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن سكان بلدة تل حميس بريف مدينة القامشلي شمالي شرقي الحسكة، من أبناء قبيلة الشرايين العربية، طردوا وفداً من قوات "قسد" كانت ترافقه دوريات عسكرية أثناء محاولتهم الوصول إلى من منزل الشيخ محمد العبد الله أحد وجهاء القبيلة وشيخ عشيرة "البو غالب".وكانت دورية عسكرية لقوات "قسد" مدعومة بقوات "التحالف الأمريكي"، اعتقلت شيخ عشيرة "البوغالب"، إحدى عشائر قبيلة الشرايين العربية مع اثنين من أولاد شقيقه، بعد منتصف ليلة (الجمعة – السبت)، عقب ذلك قام أهالي البلدة في منتصف الليل بقطع الطرقات في المنطقة وإحراق الإطارات، لتقوم قوات "التحالف الأمريكي" عقب ذلك بالإفراج عن شيخ العشيرة، دون معرفة أسباب الاعتقال.وتشهد مناطق شرقي سوريا الواقعة تحت سيطرة النفوذ الأمريكي حالة من الغضب العشائري والانتفاضة الشعبية ضد ممارسات الجيش الأمريكي ومسلحيه الموالين له، والتي تتركز على سرقة النفط والغاز والقمح والثروات الباطنية وتفرض حصاراً جائراً على الشعب السوري تحت مسمى "قانون قيصر".

https://arabic.sputniknews.com/20220602/مقتل-3-سوريين-وإصابة-21-آخرين-باستهداف-حافلة-تقل-مدنيين-بدير-الزور-شرقي-سوريا-1063003204.html

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