https://arabic.sputniknews.com/20220712/إعلام-محلي-اليونان-أصبحت-ساحة-تدريب-رخيصة-للجنود-الأجانب-1065004063.html
إعلام محلي: اليونان أصبحت "ساحة تدريب رخيصة" للجنود الأجانب
إعلام محلي: اليونان أصبحت "ساحة تدريب رخيصة" للجنود الأجانب
بدأت عملية نقل واحدة من أكبر شحنات الأسلحة إلى أوروبا الشرقية في ميناء ألكسندروبوليس اليوناني، وربما إلى أوكرانيا، الأسبوع الماضي. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T19:16+0000
2022-07-12T19:16+0000
2022-07-12T19:16+0000
اليونان
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أفادت صحيفة "أنتي نيوز" اليونانية، اليوم الثلاثاء، بأن "تدريبات بمشاركة طائرات إف-15 وإف-16 الأمريكية قد بدأت بالفعل في قبرص".وأضافت الصحيفة: "الحكومة اليونانية مرتبطة تمامًا بالآلة الحربية الأمريكية، وسلمت نفسها لإملاءات واشنطن وقيادة الناتو التي لا تفوت فرصة أبدا لمدح تركيا".وكشفت الصحيفة أنه "في الأسبوع الماضي، تم تسليم شحنة ضخمة أخرى من المعدات والأسلحة كطائرات الهليكوبتر، والدبابات والمدرعات والشاحنات وأنظمة الاتصالات وما إلى ذلك إلى ميناء ألكسندروبوليس، ومن هناك إلى بلغاريا ورومانيا ودول أخرى في أوروبا الشرقية، ووصل ما مجموعه 2500 قطعة من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا".ووفقًا لحلف الناتو، تم نشر 40 ألف شخص بالفعل في أوروبا الشرقية، وإجمالاً، هناك 100000 جندي أمريكي، و130 طائرة مقاتلة تابعة للناتو، و140 سفينة حربية، والعديد من أنظمة الأسلحة الأخرى في أوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/الرئيس-التركي-يعلن-أن-بلاده-لا-تعتزم-بدء-حرب-مع-اليونان-1064500095.html
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اليونان
إعلام محلي: اليونان أصبحت "ساحة تدريب رخيصة" للجنود الأجانب
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بدأت عملية نقل واحدة من أكبر شحنات الأسلحة إلى أوروبا الشرقية في ميناء ألكسندروبوليس اليوناني، وربما إلى أوكرانيا، الأسبوع الماضي.
أفادت صحيفة "أنتي نيوز
" اليونانية، اليوم الثلاثاء، بأن "تدريبات بمشاركة طائرات إف-15 وإف-16 الأمريكية قد بدأت بالفعل في قبرص".
وأضافت الصحيفة: "الحكومة اليونانية مرتبطة تمامًا بالآلة الحربية الأمريكية، وسلمت نفسها لإملاءات واشنطن وقيادة الناتو التي لا تفوت فرصة أبدا لمدح تركيا".
وتابعت: "والآن، وبعد اتفاقيتين على القواعد الأمريكية في اليونان، في عام 2019 وعام 2021، تحولت اليونان إلى ساحة تدريب رخيصة للجنود الأجانب، وميناء دائم لنقل الأسلحة إلى أوروبا الشرقية وأوكرانيا".
وكشفت الصحيفة أنه "في الأسبوع الماضي، تم تسليم شحنة ضخمة أخرى من المعدات والأسلحة كطائرات الهليكوبتر، والدبابات والمدرعات والشاحنات وأنظمة الاتصالات وما إلى ذلك إلى ميناء ألكسندروبوليس، ومن هناك إلى بلغاريا ورومانيا ودول أخرى في أوروبا الشرقية، ووصل ما مجموعه 2500 قطعة من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا".
ووفقًا لحلف الناتو
، تم نشر 40 ألف شخص بالفعل في أوروبا الشرقية، وإجمالاً، هناك 100000 جندي أمريكي، و130 طائرة مقاتلة تابعة للناتو، و140 سفينة حربية، والعديد من أنظمة الأسلحة الأخرى في أوروبا.