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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/الدفاع-الروسية-إجلاء-أكثر-من-15-ألف-شخص-من-دونباس-وأوكرانيا-خلال-24-ساعة--1065004233.html
الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 15 ألف شخص من دونباس وأوكرانيا خلال 24 ساعة
الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 15 ألف شخص من دونباس وأوكرانيا خلال 24 ساعة
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، إجلاء نحو 15.8 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T19:39+0000
2022-07-12T19:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال ميزينتسيف في إحاطة صحفية: "تم خلال اليوم الماضي، ودون مشاركة من السلطات الأوكرانية، إجلاء 15 ألفا و768 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونباس وأوكرانيا، من بينهم 3312 طفلا، بذلك يبلغ عدد من تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية مليونان و497 ألفا و432 شخصا، من بينهم من 392 ألف و 890 طفلا".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/الدفاع-الروسية-القوات-تدمر-باستخدام-إسكندر-بطاريات-هاربون-الأمريكية-في-أوديسا-1064986320.html
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الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 15 ألف شخص من دونباس وأوكرانيا خلال 24 ساعة

19:39 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 19:45 GMT 12.07.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، إجلاء نحو 15.8 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وقال ميزينتسيف في إحاطة صحفية: "تم خلال اليوم الماضي، ودون مشاركة من السلطات الأوكرانية، إجلاء 15 ألفا و768 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونباس وأوكرانيا، من بينهم 3312 طفلا، بذلك يبلغ عدد من تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية مليونان و497 ألفا و432 شخصا، من بينهم من 392 ألف و 890 طفلا".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: القوات تدمر باستخدام "إسكندر" بطاريات "هاربون" الأمريكية في أوديسا
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Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:52 GMT
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