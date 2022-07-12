https://arabic.sputniknews.com/20220712/العراق-يدعو-لإنشاء-صندوق-سيادي-للاستفادة-من-ارتفاع-أسعار-النفط-1065004390.html
العراق يدعو لإنشاء صندوق سيادي للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط
العراق يدعو لإنشاء صندوق سيادي للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط
دعا البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، إلى إنشاء صندوق سيادي للاستفادة من الوفرة المالية الحالية بسبب ارتفاع أسعار النفط. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T19:47+0000
2022-07-12T19:47+0000
2022-07-12T19:47+0000
العالم العربي
العراق
بيع النفط
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وذكرت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن عمار خلف، نائب محافظ البنك المركزي العراقي قد دعا إلى ضرورة إنشاء صندوق سيادي، من أجل الاستفادة من الوفرة المالية للدولة.وأشار عمار خلف إلى أنه بإمكان البنك المركزي العراقي الإسهام في إدارة هذا الصندوق، موضحا أن "مزاد العملة" هو بمثابة قناة لتوفير العملة الصعبة لتغطية الواردات من السلع الخارجية، فضلا عن تغطية مصروفات المسافرين عن طريق المصارف وشركات الصرافة.ويشار إلى أن العراق من الدول الأكثر استفادة من ارتفاع أسعار النفط عالميا خلال الشهور القليلة الماضية، خاصة وأن معظم موارد العراق المالية تأتي من النفط فحسب، حيث بلغت إيرادات العراق النفطية خلال شهر مايو/أيار الماضي 11.4 مليار دولار، وفي يونيو/حزيران الماضي 11.5 مليار دولار.
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, بيع النفط
العراق يدعو لإنشاء صندوق سيادي للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط
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دعا البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، إلى إنشاء صندوق سيادي للاستفادة من الوفرة المالية الحالية بسبب ارتفاع أسعار النفط.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن عمار خلف، نائب محافظ البنك المركزي العراقي قد دعا إلى ضرورة إنشاء صندوق سيادي، من أجل الاستفادة من الوفرة المالية للدولة.
وأشار عمار خلف إلى أنه بإمكان البنك المركزي العراقي الإسهام في إدارة هذا الصندوق
، موضحا أن "مزاد العملة" هو بمثابة قناة لتوفير العملة الصعبة لتغطية الواردات من السلع الخارجية، فضلا عن تغطية مصروفات المسافرين عن طريق المصارف وشركات الصرافة.
ويشار إلى أن العراق من الدول الأكثر استفادة من ارتفاع أسعار النفط
عالميا خلال الشهور القليلة الماضية، خاصة وأن معظم موارد العراق المالية تأتي من النفط فحسب، حيث بلغت إيرادات العراق النفطية خلال شهر مايو/أيار الماضي 11.4 مليار دولار، وفي يونيو/حزيران الماضي 11.5 مليار دولار.