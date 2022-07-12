https://arabic.sputniknews.com/20220712/القمر-الصناعي-الأمريكي-ورلدفيو-2-يصور-نوفايا-كاخوفكا-قبل-ثلاثة-أيام-من-الضربة-1064975658.html
القمر الصناعي الأمريكي "ورلدفيو-2" يصور نوفايا كاخوفكا قبل ثلاثة أيام من الضربة
القمر الصناعي الأمريكي "ورلدفيو-2" يصور نوفايا كاخوفكا قبل ثلاثة أيام من الضربة
اكتشف مراسلو وكالة "سبوتنيك" أن القمر الصناعي التجاري الأمريكي "Worldview-2" صور نوفايا كاخوفكا (منطقة خيرسون) قبل ثلاثة أيام من الضربة التي شنتها صواريخ... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T06:54+0000
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أخبار أوكرانيا
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وتم التصوير في 8 يوليو/ تموز، وأسفر الهجوم الصاروخي في 11 يوليو/ تموز، بحسب السلطات المحلية، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين.كما صورت الأقمار الصناعية التجارية الأمريكية أيضًا بيلغورود، ومصفاة نفط نوفوشاختينسكي في مقاطعة روستوف، وجزيرة زمييني، ومنطقة منصات الحفر في البحر الأسود قبل الضربات الأوكرانية.وكان دميتري روغوزين، مدير شركة "روسكوسموس"، قد صرح لوكالة "سبوتنيك" في نهاية يونيو/ حزيران أن مشغلي الأقمار الصناعية الغربيين، بالتعاون مع الشركات المملوكة للدولة، يزودون أوكرانيا ببينات ومعلومات استخباراتية .
https://arabic.sputniknews.com/20220712/سلطات-المدينة-عواقب-الضربة-الأوكرانية-على-نوفا-كاخوفكا-يمكن-مقارنتها-بانفجار-مرفأ-بيروت-1064976090.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
القمر الصناعي الأمريكي "ورلدفيو-2" يصور نوفايا كاخوفكا قبل ثلاثة أيام من الضربة
06:54 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 07:30 GMT 12.07.2022) تابعنا عبر
اكتشف مراسلو وكالة "سبوتنيك" أن القمر الصناعي التجاري الأمريكي "Worldview-2" صور نوفايا كاخوفكا (منطقة خيرسون) قبل ثلاثة أيام من الضربة التي شنتها صواريخ "هيمارس" الأمريكية من أوكرانيا.
وتم التصوير في 8 يوليو/ تموز، وأسفر الهجوم الصاروخي في 11 يوليو/ تموز، بحسب السلطات المحلية، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين.
كما صورت الأقمار الصناعية التجارية الأمريكية أيضًا بيلغورود، ومصفاة نفط نوفوشاختينسكي في مقاطعة روستوف، وجزيرة زمييني، ومنطقة منصات الحفر في البحر الأسود قبل الضربات الأوكرانية.
وكان دميتري روغوزين، مدير شركة "روسكوسموس"، قد صرح لوكالة "سبوتنيك" في نهاية يونيو/ حزيران أن مشغلي الأقمار الصناعية الغربيين، بالتعاون مع الشركات المملوكة للدولة، يزودون أوكرانيا ببينات ومعلومات استخباراتية .