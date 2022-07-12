عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220712/القمر-الصناعي-الأمريكي-ورلدفيو-2-يصور-نوفايا-كاخوفكا-قبل-ثلاثة-أيام-من-الضربة-1064975658.html
القمر الصناعي الأمريكي "ورلدفيو-2" يصور نوفايا كاخوفكا قبل ثلاثة أيام من الضربة
القمر الصناعي الأمريكي "ورلدفيو-2" يصور نوفايا كاخوفكا قبل ثلاثة أيام من الضربة
اكتشف مراسلو وكالة "سبوتنيك" أن القمر الصناعي التجاري الأمريكي "Worldview-2" صور نوفايا كاخوفكا (منطقة خيرسون) قبل ثلاثة أيام من الضربة التي شنتها صواريخ... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T06:54+0000
2022-07-12T07:30+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059968795_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_64a1823d734e87750a1fcc7a0a6803b2.jpg
وتم التصوير في 8 يوليو/ تموز، وأسفر الهجوم الصاروخي في 11 يوليو/ تموز، بحسب السلطات المحلية، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين.كما صورت الأقمار الصناعية التجارية الأمريكية أيضًا بيلغورود، ومصفاة نفط نوفوشاختينسكي في مقاطعة روستوف، وجزيرة زمييني، ومنطقة منصات الحفر في البحر الأسود قبل الضربات الأوكرانية.وكان دميتري روغوزين، مدير شركة "روسكوسموس"، قد صرح لوكالة "سبوتنيك" في نهاية يونيو/ حزيران أن مشغلي الأقمار الصناعية الغربيين، بالتعاون مع الشركات المملوكة للدولة، يزودون أوكرانيا ببينات ومعلومات استخباراتية .
https://arabic.sputniknews.com/20220712/سلطات-المدينة-عواقب-الضربة-الأوكرانية-على-نوفا-كاخوفكا-يمكن-مقارنتها-بانفجار-مرفأ-بيروت-1064976090.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059968795_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9348efc56af80e9df1638b5d2e79c273.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا

القمر الصناعي الأمريكي "ورلدفيو-2" يصور نوفايا كاخوفكا قبل ثلاثة أيام من الضربة

06:54 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 07:30 GMT 12.07.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمحطة كاخوفكا الكهرومائية في نوفابا كاخوفكا تحت سيطرة وإشراف الحرس الوطني الروسي، جنوب أوكرانيا 15 مارس 2022
محطة كاخوفكا الكهرومائية في نوفابا كاخوفكا تحت سيطرة وإشراف الحرس الوطني الروسي، جنوب أوكرانيا 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
اكتشف مراسلو وكالة "سبوتنيك" أن القمر الصناعي التجاري الأمريكي "Worldview-2" صور نوفايا كاخوفكا (منطقة خيرسون) قبل ثلاثة أيام من الضربة التي شنتها صواريخ "هيمارس" الأمريكية من أوكرانيا.
وتم التصوير في 8 يوليو/ تموز، وأسفر الهجوم الصاروخي في 11 يوليو/ تموز، بحسب السلطات المحلية، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 40 آخرين.
كما صورت الأقمار الصناعية التجارية الأمريكية أيضًا بيلغورود، ومصفاة نفط نوفوشاختينسكي في مقاطعة روستوف، وجزيرة زمييني، ومنطقة منصات الحفر في البحر الأسود قبل الضربات الأوكرانية.
وكان دميتري روغوزين، مدير شركة "روسكوسموس"، قد صرح لوكالة "سبوتنيك" في نهاية يونيو/ حزيران أن مشغلي الأقمار الصناعية الغربيين، بالتعاون مع الشركات المملوكة للدولة، يزودون أوكرانيا ببينات ومعلومات استخباراتية .
إنفجار في بيروت، لبنان 4 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سلطات المدينة: عواقب الضربة الأوكرانية على نوفا كاخوفكا يمكن مقارنتها بانفجار مرفأ بيروت
07:01 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала