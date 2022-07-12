https://arabic.sputniknews.com/20220712/سلطات-المدينة-عواقب-الضربة-الأوكرانية-على-نوفا-كاخوفكا-يمكن-مقارنتها-بانفجار-مرفأ-بيروت-1064976090.html

سلطات المدينة: عواقب الضربة الأوكرانية على نوفا كاخوفكا يمكن مقارنتها بانفجار مرفأ بيروت

سلطات المدينة: عواقب الضربة الأوكرانية على نوفا كاخوفكا يمكن مقارنتها بانفجار مرفأ بيروت

أعلن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة نوفا كاخوفكا، فلاديمير ليونتيف، اليوم الثلاثاء، أن تداعيات الضربة الأوكرانية على نوفايا كاخوفكا يمكن مقارنتها... 12.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-12T07:01+0000

2022-07-12T07:01+0000

2022-07-12T07:23+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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وقال ليونتيف لوكالة "سبوتنيك": "أنا متأكد من أن أولئك الذين أعدوا هذه الهجمة، كانوا يعرفون ما كان في المستودعات (نترات الأمونيوم) وماذا يريدون، لقد حققوا ذلك. وهو نفس ما حدث في بيروت قبل سنوات، عندما مات عدد كبير من الناس. بشكل عام، لدينا الشيء نفسه".ووفقا له، فإن الدمار الذي لحق بالمدينة بالكامل لم يتم تقييمه بعد، ولكن حتى الآن يمكن تسميته على نطاق واسع.وتابع قائلا: "لسوء الحظ وبسخط، تم ذلك بأمر من رئيس البلاد، الذي صوت من أجله الأشخاص الذين ماتوا، من بين أشياء أخرى كل هذا كارثة لمدينتنا المسالمة".موضحا أن الأضرار لم تكن منشآت عسكرية، بل مستودعات ومتاجر وصيدليات ومحطات وقود وحتى كنيسة.وخلص ليونتيف إلى أن "هذا عمل إرهابي ضد السكان المدنيين".وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية، لوكالة "سبوتنيك" إن الهجوم الصاروخي تم بواسطة "هيمار" الأمريكية عالية الدقة، ولم تتضرر محطة الطاقة الكهرومائية.

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