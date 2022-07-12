https://arabic.sputniknews.com/20220712/سلطات-المدينة-عواقب-الضربة-الأوكرانية-على-نوفا-كاخوفكا-يمكن-مقارنتها-بانفجار-مرفأ-بيروت-1064976090.html
سلطات المدينة: عواقب الضربة الأوكرانية على نوفا كاخوفكا يمكن مقارنتها بانفجار مرفأ بيروت
سلطات المدينة: عواقب الضربة الأوكرانية على نوفا كاخوفكا يمكن مقارنتها بانفجار مرفأ بيروت
أعلن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة نوفا كاخوفكا، فلاديمير ليونتيف، اليوم الثلاثاء، أن تداعيات الضربة الأوكرانية على نوفايا كاخوفكا يمكن مقارنتها... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T07:01+0000
2022-07-12T07:01+0000
2022-07-12T07:23+0000
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وقال ليونتيف لوكالة "سبوتنيك": "أنا متأكد من أن أولئك الذين أعدوا هذه الهجمة، كانوا يعرفون ما كان في المستودعات (نترات الأمونيوم) وماذا يريدون، لقد حققوا ذلك. وهو نفس ما حدث في بيروت قبل سنوات، عندما مات عدد كبير من الناس. بشكل عام، لدينا الشيء نفسه".ووفقا له، فإن الدمار الذي لحق بالمدينة بالكامل لم يتم تقييمه بعد، ولكن حتى الآن يمكن تسميته على نطاق واسع.وتابع قائلا: "لسوء الحظ وبسخط، تم ذلك بأمر من رئيس البلاد، الذي صوت من أجله الأشخاص الذين ماتوا، من بين أشياء أخرى كل هذا كارثة لمدينتنا المسالمة".موضحا أن الأضرار لم تكن منشآت عسكرية، بل مستودعات ومتاجر وصيدليات ومحطات وقود وحتى كنيسة.وخلص ليونتيف إلى أن "هذا عمل إرهابي ضد السكان المدنيين".وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية، لوكالة "سبوتنيك" إن الهجوم الصاروخي تم بواسطة "هيمار" الأمريكية عالية الدقة، ولم تتضرر محطة الطاقة الكهرومائية.
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أخبار أوكرانيا
سلطات المدينة: عواقب الضربة الأوكرانية على نوفا كاخوفكا يمكن مقارنتها بانفجار مرفأ بيروت
07:01 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 07:23 GMT 12.07.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة نوفا كاخوفكا، فلاديمير ليونتيف، اليوم الثلاثاء، أن تداعيات الضربة الأوكرانية على نوفايا كاخوفكا يمكن مقارنتها بانفجار مرفأ بيروت، حيث انفجرت نترات الأمونيوم، وهذه كارثة على المدينة.
وقال ليونتيف لوكالة "سبوتنيك": "أنا متأكد من أن أولئك الذين أعدوا هذه الهجمة، كانوا يعرفون ما كان في المستودعات (نترات الأمونيوم) وماذا يريدون، لقد حققوا ذلك. وهو نفس ما حدث في بيروت قبل سنوات، عندما مات عدد كبير من الناس. بشكل عام، لدينا الشيء نفسه".
وأضاف: "القصف تم باستخدام صواريخ فائقة الدقة على مدينة سلمية، بطريقة وحشية ومنظمة ودقيقة. أولئك الذين فعلوا ذلك هم مجرمو حرب، يجب محاكمتهم وستتم محاكمتهم".
ووفقا له، فإن الدمار الذي لحق بالمدينة بالكامل لم يتم تقييمه بعد، ولكن حتى الآن يمكن تسميته على نطاق واسع.
وتابع قائلا: "لسوء الحظ وبسخط، تم ذلك بأمر من رئيس البلاد، الذي صوت من أجله الأشخاص الذين ماتوا، من بين أشياء أخرى كل هذا كارثة لمدينتنا المسالمة".
موضحا أن الأضرار لم تكن منشآت عسكرية، بل مستودعات ومتاجر وصيدليات ومحطات وقود وحتى كنيسة.
وخلص ليونتيف إلى أن "هذا عمل إرهابي ضد السكان المدنيين".
وهاجم الجيش الأوكراني نوفايا كاخوفكا ليلة 12 يوليو/ تموز ونتيجة للقصف، انفجرت مستودعات فيها نترات أمونيوم، ألحقت أضرارا بمستشفى ومباني سكنية وبنية تحتية حضرية أخرى وهناك قتلى والعديد من الجرحى.
وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية، لوكالة "سبوتنيك" إن الهجوم الصاروخي تم بواسطة "هيمار" الأمريكية عالية الدقة، ولم تتضرر محطة الطاقة الكهرومائية.