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https://arabic.sputniknews.com/20220712/دونيتسك-تتوقع-قرارا-من-كوريا-الشمالية-بشأن-الاعتراف-باستقلالها-1064997163.html
دونيتسك تتوقع قرارا من كوريا الشمالية بشأن الاعتراف باستقلالها
دونيتسك تتوقع قرارا من كوريا الشمالية بشأن الاعتراف باستقلالها
أكدت وزارة الخارجية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع قرارا من كوريا الشمالية بشأن مسألة الاعتراف باستقلالها. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T14:30+0000
2022-07-12T15:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وقالت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية ناتاليا نيكونوروفا، إن جمهورية دونيتسك الشعبية تتوقع قرارات معينة من كوريا الديمقراطية بشأن مسألة الاعتراف بها كجمهورية مستقلة.وأضافت: "فيما يتعلق بكوريا الديمقراطية، عقدنا عدة اجتماعات عمل مع سفير الدولة في موسكو. نحن نجري حوارا حول هذه قضية الاعتراف، ونتوقع، أن يتم اتخاذ بعض القرارات في هذا الاتجاه".وأشارت وزيرة الخارجية إلى أنه بشكل عام، هناك تقدم في مسألة الاعتراف باستقلال الجمهورية من قبل البلدان الأخرى، وتعمل الوزارة على هذه المسألة.وختمت: "نحن نتحرك بشكل مثمر للغاية في العلاقات مع سوريا. نأمل أن نقيم علاقات دبلوماسية قريبا، وهذه العملية جارية".
https://arabic.sputniknews.com/20220613/وفد-من-دونيتسك-يصل-إلى-سوريا-لمقابلة-الرئيس-الأسد-صورة-1063529902.html
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روسيا, العالم

دونيتسك تتوقع قرارا من كوريا الشمالية بشأن الاعتراف باستقلالها

14:30 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 15:00 GMT 12.07.2022)
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علم جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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أكدت وزارة الخارجية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، أنها تتوقع قرارا من كوريا الشمالية بشأن مسألة الاعتراف باستقلالها.
وقالت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية ناتاليا نيكونوروفا، إن جمهورية دونيتسك الشعبية تتوقع قرارات معينة من كوريا الديمقراطية بشأن مسألة الاعتراف بها كجمهورية مستقلة.
وأضافت: "فيما يتعلق بكوريا الديمقراطية، عقدنا عدة اجتماعات عمل مع سفير الدولة في موسكو. نحن نجري حوارا حول هذه قضية الاعتراف، ونتوقع، أن يتم اتخاذ بعض القرارات في هذا الاتجاه".
وأشارت وزيرة الخارجية إلى أنه بشكل عام، هناك تقدم في مسألة الاعتراف باستقلال الجمهورية من قبل البلدان الأخرى، وتعمل الوزارة على هذه المسألة.
وختمت: "نحن نتحرك بشكل مثمر للغاية في العلاقات مع سوريا. نأمل أن نقيم علاقات دبلوماسية قريبا، وهذه العملية جارية".
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