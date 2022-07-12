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https://arabic.sputniknews.com/20220712/غانتس-لعباس-كامل-سنعمل-على-تحديد-مكان-الجنود-المصريين-الذين-دفنوا-في-إسرائيل-1064987447.html
غانتس لعباس كامل: سنعمل على تحديد مكان الجنود المصريين الذين دفنوا في إسرائيل
غانتس لعباس كامل: سنعمل على تحديد مكان الجنود المصريين الذين دفنوا في إسرائيل
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إنه تعهد لمدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل بالعمل على تحديد مكان جنود مصريين كشفت صحيفة عبرية مؤخرا إنهم قُتلوا... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T10:14+0000
2022-07-12T10:18+0000
بيني غانتس
مصر
إسرائيل
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وكتب غانتس في تغريدات بالعبرية والعربية والإنجليزية، اليوم الثلاثاء: "تحدثت مساء أمس مع صديقي، رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل وتمنيت له والشعب المصري بأسره عيد أضحى مباركا".وأضاف "في ضوء الحديث حول موضوع العثور على قبور الجنود المصريين الذي حاربوا إبان حرب الأيام الستة والذي أثير مؤخرًا، وعدت بأن تعمل أجهزة الأمن على العثور عليها والنظر في الموضوع".وشكر وزير الدفاع الإسرائيلي رئيس المخابرات المصرية "على مساهمته في الشراكة الهامة بين الدولتين، وعلى الدور الذي تلعبه مصر باعتبارها ركنًا أساسيًا من أركان السلام والاستقرار في المنطقة".وختم غانتس تغريداته بالقول إنه اتفق مع عباس كامل على "أن نستمر في التواصل الوثيق وتوطيد التعاون بين الأجهزة الأمنية، كما وأعربنا عن أملنا بأن نلتقي قريبا".يذكر أن صحيفة "هآرتس" ذكرت في تقرير لها قبل أيام، أن هناك مقبرة جماعية تضم 80 جنديا مصريا حرق منهم 20 جندياً ولم يُعلن عن مقتلهم خلال حرب الأيام الستة عام 1967.ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري أن المعلومات المتعلقة بالمقبرة الجماعية تم التستر عليها لعقود خوفا من إثارة "ضجة إقليمية".وبالإضافة إلى تقرير الصحيفة، نشر الكاتب الإسرائيلي يوسي ميلمان عدة تغريدات باللغة العبرية عن الكتيبة المصرية التي ضمت حوالي 100 جندي اشتبكوا مع قوات إسرائيلية في كيبوتس (تعاونية) نحشون الواقعة في الضفة الغربية المحتلة.فيما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المقبرة الجماعية التي دفن فيها العشرات من الكوماندوز المصريين الذين دخلوا كقوة مساندة للقوات الأردنية في الحرب، باتت حاليا ساحة لركن السيارات في مستوطنة "ميني يسرائيل".وفي أعقاب الكشف عن القضية، قالت الخارجية المصرية في بيان إنه تم تكليف السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلاميا، والمطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات وإفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة.ولاحقا، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد خلال مكالمة هاتفية أمس الأول (الأحد)على فتح إسرائيل تحقيق شفاف بشأن ما تردد حول الجنود المصريين المدفونين قرب القدس، وفق بيان للرئاسة المصرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/السيسي-ولابيد-يتفقان-على-فتح-إسرائيل-تحقيق-شفاف-بشأن-ما-تردد-حول-الجنود-المصريين-المدفونين-في-القدس-1064935333.html
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بيني غانتس, مصر, إسرائيل

غانتس لعباس كامل: سنعمل على تحديد مكان الجنود المصريين الذين دفنوا في إسرائيل

10:14 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 10:18 GMT 12.07.2022)
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMوزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس
وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إنه تعهد لمدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل بالعمل على تحديد مكان جنود مصريين كشفت صحيفة عبرية مؤخرا إنهم قُتلوا ودُفنوا في مقبرة جماعية بإحدى المستوطنات الإسرائيلية خلال حرب يونيو/ حزيران عام 1967.
وكتب غانتس في تغريدات بالعبرية والعربية والإنجليزية، اليوم الثلاثاء: "تحدثت مساء أمس مع صديقي، رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل وتمنيت له والشعب المصري بأسره عيد أضحى مباركا".
وأضاف "في ضوء الحديث حول موضوع العثور على قبور الجنود المصريين الذي حاربوا إبان حرب الأيام الستة والذي أثير مؤخرًا، وعدت بأن تعمل أجهزة الأمن على العثور عليها والنظر في الموضوع".
وشكر وزير الدفاع الإسرائيلي رئيس المخابرات المصرية "على مساهمته في الشراكة الهامة بين الدولتين، وعلى الدور الذي تلعبه مصر باعتبارها ركنًا أساسيًا من أركان السلام والاستقرار في المنطقة".
وختم غانتس تغريداته بالقول إنه اتفق مع عباس كامل على "أن نستمر في التواصل الوثيق وتوطيد التعاون بين الأجهزة الأمنية، كما وأعربنا عن أملنا بأن نلتقي قريبا".
يذكر أن صحيفة "هآرتس" ذكرت في تقرير لها قبل أيام، أن هناك مقبرة جماعية تضم 80 جنديا مصريا حرق منهم 20 جندياً ولم يُعلن عن مقتلهم خلال حرب الأيام الستة عام 1967.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري أن المعلومات المتعلقة بالمقبرة الجماعية تم التستر عليها لعقود خوفا من إثارة "ضجة إقليمية".
وبالإضافة إلى تقرير الصحيفة، نشر الكاتب الإسرائيلي يوسي ميلمان عدة تغريدات باللغة العبرية عن الكتيبة المصرية التي ضمت حوالي 100 جندي اشتبكوا مع قوات إسرائيلية في كيبوتس (تعاونية) نحشون الواقعة في الضفة الغربية المحتلة.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
السيسي ولابيد يتفقان على فتح إسرائيل تحقيق شفاف بشأن ما تردد حول الجنود المصريين المدفونين في القدس
10 يوليو, 21:00 GMT
فيما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المقبرة الجماعية التي دفن فيها العشرات من الكوماندوز المصريين الذين دخلوا كقوة مساندة للقوات الأردنية في الحرب، باتت حاليا ساحة لركن السيارات في مستوطنة "ميني يسرائيل".
وفي أعقاب الكشف عن القضية، قالت الخارجية المصرية في بيان إنه تم تكليف السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلاميا، والمطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات وإفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة.
ولاحقا، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد خلال مكالمة هاتفية أمس الأول (الأحد)على فتح إسرائيل تحقيق شفاف بشأن ما تردد حول الجنود المصريين المدفونين قرب القدس، وفق بيان للرئاسة المصرية.
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