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قطر تكشف تفاصيل القبض على عصابة لغسل الأموال عبر شراء سيارات فارهة... فيديو
قطر تكشف تفاصيل القبض على عصابة لغسل الأموال عبر شراء سيارات فارهة... فيديو
ألقت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الثلاثاء، القبض على أفراد عصابة أثناء محاولتهم غسل أموال متحصلة بطرق غير مشروعة. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T17:56+0000
2022-07-12T17:56+0000
قطر
العالم العربي
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وذكرت وزارة الداخلية القطرية في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية القطرية قد ألقت القبض على عصابة مكونة من 7 أفراد من جنسيات عربية مختلفة، خلال محاولتهم غسل أموال متحصلة بطرق غير مشروعة بشراء سيارات فارهة نقدا وتصديرها للخارج.ونشرت الوزارة مقطع فيديو على حسابها الرسمي على "تويتر"، كشفت من خلاله تفاصيل الجريمة وإجراءات القبض على أفراد العصابة، موضحة أنه تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.
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قطر, العالم العربي

قطر تكشف تفاصيل القبض على عصابة لغسل الأموال عبر شراء سيارات فارهة... فيديو

17:56 GMT 12.07.2022
© AFP 2022 / -الشرطة القطرية في الدوحة
الشرطة القطرية في الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© AFP 2022 / -
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ألقت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الثلاثاء، القبض على أفراد عصابة أثناء محاولتهم غسل أموال متحصلة بطرق غير مشروعة.
وذكرت وزارة الداخلية القطرية في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية القطرية قد ألقت القبض على عصابة مكونة من 7 أفراد من جنسيات عربية مختلفة، خلال محاولتهم غسل أموال متحصلة بطرق غير مشروعة بشراء سيارات فارهة نقدا وتصديرها للخارج.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو على حسابها الرسمي على "تويتر"، كشفت من خلاله تفاصيل الجريمة وإجراءات القبض على أفراد العصابة، موضحة أنه تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.
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