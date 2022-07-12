https://arabic.sputniknews.com/20220712/مدفيديف-يقترح-إنشاء-عملة-جديدة-لدول-البريكس-1064991610.html
مدفيديف يقترح إنشاء عملة جديدة لدول "بريكس"
مدفيديف يقترح إنشاء عملة جديدة لدول "بريكس"
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن أفضل حماية "ضد تعفن اليورو" هي الانتقال إلى طرق دفع جديدة، بما في ذلك استخدام العملات الوطنية. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T12:37+0000
2022-07-12T12:37+0000
2022-07-12T12:58+0000
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مضيفا أنه في المستقبل يمكن إنشاء عملة جديدة لمجموعة "بريكس"، ونشر على قناته الخاصة في "تلغرام" قائلا:مضيفا أن القدرة المالية لأوروبا لا تهم روسيا كثيرا.وأشار نائب رئيس مجلس الأمن إلى "أننا بحاجة للتعامل مع تكيف اقتصادنا مع الظروف الجديدة والصعبة للغاية. وحل المشاكل في الصناعة، بما في ذلك ضمان السيادة التكنولوجية. ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به هنا".
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سعر الدولار اليوم, اقتصاد
مدفيديف يقترح إنشاء عملة جديدة لدول "بريكس"
12:37 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 12:58 GMT 12.07.2022) تابعنا عبر
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن أفضل حماية "ضد تعفن اليورو" هي الانتقال إلى طرق دفع جديدة، بما في ذلك استخدام العملات الوطنية.
مضيفا أنه في المستقبل يمكن إنشاء عملة جديدة لمجموعة "بريكس"، ونشر على قناته الخاصة
في "تلغرام" قائلا:
إن أفضل حماية ضد تعفن اليورو هي الانتقال إلى طرق دفع جديدة في التجارة مع شركائنا الموثوق بهم، بما في ذلك استخدام العملات الوطنية كالروبل الروسي، واليوان الصيني، والروبية الهندية، وما إلى ذلك. في المستقبل، من الممكن أيضا إنشاء عملة جديدة لدول بريكس. من الواضح أن العالم الحديث لا يكفي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني.
مضيفا أن القدرة المالية لأوروبا لا تهم روسيا كثيرا.
وأشار نائب رئيس مجلس الأمن إلى "أننا بحاجة للتعامل مع تكيف اقتصادنا مع الظروف الجديدة والصعبة للغاية. وحل المشاكل في الصناعة، بما في ذلك ضمان السيادة التكنولوجية. ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به هنا".