عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220712/مدفيديف-يقترح-إنشاء-عملة-جديدة-لدول-البريكس-1064991610.html
مدفيديف يقترح إنشاء عملة جديدة لدول "بريكس"
مدفيديف يقترح إنشاء عملة جديدة لدول "بريكس"
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن أفضل حماية "ضد تعفن اليورو" هي الانتقال إلى طرق دفع جديدة، بما في ذلك استخدام العملات الوطنية. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T12:37+0000
2022-07-12T12:58+0000
سعر الدولار اليوم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1049485408_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_5009f8309476b3431067a3badea3a02b.jpg
مضيفا أنه في المستقبل يمكن إنشاء عملة جديدة لمجموعة "بريكس"، ونشر على قناته الخاصة في "تلغرام" قائلا:مضيفا أن القدرة المالية لأوروبا لا تهم روسيا كثيرا.وأشار نائب رئيس مجلس الأمن إلى "أننا بحاجة للتعامل مع تكيف اقتصادنا مع الظروف الجديدة والصعبة للغاية. وحل المشاكل في الصناعة، بما في ذلك ضمان السيادة التكنولوجية. ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به هنا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/06/1049485408_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_24d885e3b9dc21ce6202ce25d474e3c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سعر الدولار اليوم, اقتصاد

مدفيديف يقترح إنشاء عملة جديدة لدول "بريكس"

12:37 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 12:58 GMT 12.07.2022)
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن أفضل حماية "ضد تعفن اليورو" هي الانتقال إلى طرق دفع جديدة، بما في ذلك استخدام العملات الوطنية.
مضيفا أنه في المستقبل يمكن إنشاء عملة جديدة لمجموعة "بريكس"، ونشر على قناته الخاصة في "تلغرام" قائلا:

إن أفضل حماية ضد تعفن اليورو هي الانتقال إلى طرق دفع جديدة في التجارة مع شركائنا الموثوق بهم، بما في ذلك استخدام العملات الوطنية كالروبل الروسي، واليوان الصيني، والروبية الهندية، وما إلى ذلك. في المستقبل، من الممكن أيضا إنشاء عملة جديدة لدول بريكس. من الواضح أن العالم الحديث لا يكفي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني.

مضيفا أن القدرة المالية لأوروبا لا تهم روسيا كثيرا.
وأشار نائب رئيس مجلس الأمن إلى "أننا بحاجة للتعامل مع تكيف اقتصادنا مع الظروف الجديدة والصعبة للغاية. وحل المشاكل في الصناعة، بما في ذلك ضمان السيادة التكنولوجية. ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به هنا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала