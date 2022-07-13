https://arabic.sputniknews.com/20220713/أوكرانيا-تقطع-علاقاتها-الدبلوماسية-مع-كوريا-الشمالية-لاعترافها-بجمهورية-دونيتسك-1065031721.html
أوكرانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية لاعترافها بجمهورية دونيتسك
أوكرانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية لاعترافها بجمهورية دونيتسك
أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية بسبب اعتراف الأخيرة رسميا باستقلال جمهورية دونيتسك الشعبية. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T16:44+0000
2022-07-13T16:44+0000
2022-07-13T16:49+0000
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كوريا الشمالية, أخبار جمهورية دونيتسك
أوكرانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية لاعترافها بجمهورية دونيتسك
16:44 GMT 13.07.2022 (تم التحديث: 16:49 GMT 13.07.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية بسبب اعتراف الأخيرة رسميا باستقلال جمهورية دونيتسك الشعبية.