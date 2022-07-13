عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220713/أوكرانيا-تقطع-علاقاتها-الدبلوماسية-مع-كوريا-الشمالية-لاعترافها-بجمهورية-دونيتسك-1065031721.html
أوكرانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية لاعترافها بجمهورية دونيتسك
أوكرانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية لاعترافها بجمهورية دونيتسك
أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية بسبب اعتراف الأخيرة رسميا باستقلال جمهورية دونيتسك الشعبية. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T16:44+0000
2022-07-13T16:49+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101567/99/1015679935_0:205:2913:1844_1920x0_80_0_0_deecdbe1713b64ad676f7dcc2b7389de.jpg
كوريا الشمالية
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101567/99/1015679935_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_fd50381ecf9df5b57f9a227b9baf1b1b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, أخبار جمهورية دونيتسك

أوكرانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية لاعترافها بجمهورية دونيتسك

16:44 GMT 13.07.2022 (تم التحديث: 16:49 GMT 13.07.2022)
© Sputnik . B. Loginov / الذهاب إلى بنك الصورمدينة كييف
مدينة كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© Sputnik . B. Loginov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية بسبب اعتراف الأخيرة رسميا باستقلال جمهورية دونيتسك الشعبية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала