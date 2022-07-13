https://arabic.sputniknews.com/20220713/بوشيلين-يعلن-اعتراف-كوريا-الشمالية-بجمهورية-دونيتسك-الشعبية-1065021823.html

بوشيلين يعلن اعتراف كوريا الشمالية بجمهورية دونيتسك الشعبية

بوشيلين يعلن اعتراف كوريا الشمالية بجمهورية دونيتسك الشعبية

صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اعترفت، اليوم الأربعاء، بجمهورية دونيتسك الشعبية". 13.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-13T12:40+0000

2022-07-13T12:40+0000

2022-07-13T12:55+0000

كوريا الشمالية

أخبار جمهورية دونيتسك

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ووصف بوشيلين هذا الحدث عبر قناته على "تلغرام": "بالانتصار للجهاز الدبلوماسي في الجمهورية".وأضاف أن هذا القرار "سيصبح أساسًا لمزيد من تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي، وأن "الشراكة ستزيد من الرقعة الجغرافية التجارية لمؤسسات الدولة".وسبق أن اعترفت سوريا بالجمهورية، وأكد الرئيس السوري بشار الأسد، في 16 حزيران/ يونيو، أنه سيصدر تعليمات لبدء إجراءات الاعتراف الرسمي بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وكتبت وزارة الإعلام في جمهورية دونيتسك عبر قناتها على تليغرام: "هنأ الرئيس السوري بشار الأسد وفد جمهورية دونيتسك الشعبية على تحرير معظم أجزاء الجمهورية وقال إنه سيصدر تعليمات إلى وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية لبدء إجراءات الاعتراف الرسمي بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية".وأكد وزير خارجية الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد أنهم سيبدؤون الإجراء على الفور.

https://arabic.sputniknews.com/20220510/جمهورية-لوغانسك-الشعبية-تعلن-عن-محادثات-مع-سوريا-وفنزويلا-حول-الاعتراف-بها-1062046072.html

كوريا الشمالية

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