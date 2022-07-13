عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220713/بوشيلين-يعلن-اعتراف-كوريا-الشمالية-بجمهورية-دونيتسك-الشعبية-1065021823.html
بوشيلين يعلن اعتراف كوريا الشمالية بجمهورية دونيتسك الشعبية
بوشيلين يعلن اعتراف كوريا الشمالية بجمهورية دونيتسك الشعبية
صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اعترفت، اليوم الأربعاء، بجمهورية دونيتسك الشعبية". 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T12:40+0000
2022-07-13T12:55+0000
كوريا الشمالية
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059085134_0:108:2300:1402_1920x0_80_0_0_168e459f929ecb21ffe0e783a26a0c40.jpg
ووصف بوشيلين هذا الحدث عبر قناته على "تلغرام": "بالانتصار للجهاز الدبلوماسي في الجمهورية".وأضاف أن هذا القرار "سيصبح أساسًا لمزيد من تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي، وأن "الشراكة ستزيد من الرقعة الجغرافية التجارية لمؤسسات الدولة".وسبق أن اعترفت سوريا بالجمهورية، وأكد الرئيس السوري بشار الأسد، في 16 حزيران/ يونيو، أنه سيصدر تعليمات لبدء إجراءات الاعتراف الرسمي بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وكتبت وزارة الإعلام في جمهورية دونيتسك عبر قناتها على تليغرام: "هنأ الرئيس السوري بشار الأسد وفد جمهورية دونيتسك الشعبية على تحرير معظم أجزاء الجمهورية وقال إنه سيصدر تعليمات إلى وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية لبدء إجراءات الاعتراف الرسمي بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية".وأكد وزير خارجية الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد أنهم سيبدؤون الإجراء على الفور.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/جمهورية-لوغانسك-الشعبية-تعلن-عن-محادثات-مع-سوريا-وفنزويلا-حول-الاعتراف-بها-1062046072.html
كوريا الشمالية
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1059085134_144:0:2156:1509_1920x0_80_0_0_33be7de92eb1aa3168290333039f2d00.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, أخبار جمهورية دونيتسك

بوشيلين يعلن اعتراف كوريا الشمالية بجمهورية دونيتسك الشعبية

12:40 GMT 13.07.2022 (تم التحديث: 12:55 GMT 13.07.2022)
© Sputnik . �Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اعترفت، اليوم الأربعاء، بجمهورية دونيتسك الشعبية".
ووصف بوشيلين هذا الحدث عبر قناته على "تلغرام": "بالانتصار للجهاز الدبلوماسي في الجمهورية".
وأضاف أن هذا القرار "سيصبح أساسًا لمزيد من تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي، وأن "الشراكة ستزيد من الرقعة الجغرافية التجارية لمؤسسات الدولة".
وختم بوشلين: "نحن ممتنون لشعب كوريا الديمقراطية على هذا الدعم الكبير لشعب دونباس ونأمل أن نحقق تعاونا نشطا ومثمرا".
الحياة اليومية في لوغانسك، جمهورية لوغانسك الشعبية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
جمهورية لوغانسك الشعبية تعلن عن محادثات مع سوريا وفنزويلا حول الاعتراف بها
10 مايو, 00:47 GMT
وسبق أن اعترفت سوريا بالجمهورية، وأكد الرئيس السوري بشار الأسد، في 16 حزيران/ يونيو، أنه سيصدر تعليمات لبدء إجراءات الاعتراف الرسمي بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وكتبت وزارة الإعلام في جمهورية دونيتسك عبر قناتها على تليغرام: "هنأ الرئيس السوري بشار الأسد وفد جمهورية دونيتسك الشعبية على تحرير معظم أجزاء الجمهورية وقال إنه سيصدر تعليمات إلى وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية لبدء إجراءات الاعتراف الرسمي بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية".
وأكد وزير خارجية الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد أنهم سيبدؤون الإجراء على الفور.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала