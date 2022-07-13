https://arabic.sputniknews.com/20220713/بوشيلين-يعلن-اعتراف-كوريا-الشمالية-بجمهورية-دونيتسك-الشعبية-1065021823.html
بوشيلين يعلن اعتراف كوريا الشمالية بجمهورية دونيتسك الشعبية
بوشيلين يعلن اعتراف كوريا الشمالية بجمهورية دونيتسك الشعبية
صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اعترفت، اليوم الأربعاء، بجمهورية دونيتسك الشعبية". 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T12:40+0000
2022-07-13T12:40+0000
2022-07-13T12:55+0000
كوريا الشمالية
أخبار جمهورية دونيتسك
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ووصف بوشيلين هذا الحدث عبر قناته على "تلغرام": "بالانتصار للجهاز الدبلوماسي في الجمهورية".وأضاف أن هذا القرار "سيصبح أساسًا لمزيد من تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي، وأن "الشراكة ستزيد من الرقعة الجغرافية التجارية لمؤسسات الدولة".وسبق أن اعترفت سوريا بالجمهورية، وأكد الرئيس السوري بشار الأسد، في 16 حزيران/ يونيو، أنه سيصدر تعليمات لبدء إجراءات الاعتراف الرسمي بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وكتبت وزارة الإعلام في جمهورية دونيتسك عبر قناتها على تليغرام: "هنأ الرئيس السوري بشار الأسد وفد جمهورية دونيتسك الشعبية على تحرير معظم أجزاء الجمهورية وقال إنه سيصدر تعليمات إلى وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية لبدء إجراءات الاعتراف الرسمي بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية".وأكد وزير خارجية الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد أنهم سيبدؤون الإجراء على الفور.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/جمهورية-لوغانسك-الشعبية-تعلن-عن-محادثات-مع-سوريا-وفنزويلا-حول-الاعتراف-بها-1062046072.html
كوريا الشمالية
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سبوتنيك عربي
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كوريا الشمالية, أخبار جمهورية دونيتسك
بوشيلين يعلن اعتراف كوريا الشمالية بجمهورية دونيتسك الشعبية
12:40 GMT 13.07.2022 (تم التحديث: 12:55 GMT 13.07.2022) تابعنا عبر
صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اعترفت، اليوم الأربعاء، بجمهورية دونيتسك الشعبية".
ووصف بوشيلين هذا الحدث عبر قناته على "تلغرام
": "بالانتصار للجهاز الدبلوماسي في الجمهورية".
وأضاف أن هذا القرار "سيصبح أساسًا لمزيد من تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي، وأن "الشراكة ستزيد من الرقعة الجغرافية التجارية لمؤسسات الدولة".
وختم بوشلين: "نحن ممتنون لشعب كوريا الديمقراطية على هذا الدعم الكبير لشعب دونباس ونأمل أن نحقق تعاونا نشطا ومثمرا".
وسبق أن اعترفت سوريا بالجمهورية، وأكد الرئيس السوري بشار الأسد، في 16 حزيران/ يونيو، أنه سيصدر تعليمات لبدء إجراءات الاعتراف الرسمي بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وكتبت وزارة الإعلام في جمهورية دونيتسك
عبر قناتها على تليغرام: "هنأ الرئيس السوري بشار الأسد وفد جمهورية دونيتسك الشعبية على تحرير معظم أجزاء الجمهورية وقال إنه سيصدر تعليمات إلى وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية لبدء إجراءات الاعتراف الرسمي بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية".
وأكد وزير خارجية الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد أنهم سيبدؤون الإجراء على الفور.