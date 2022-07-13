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https://arabic.sputniknews.com/20220713/الدبيبة-يعفي-رئيس-المؤسسة-الوطنية-للنفط-من-منصبه-1065005841.html
الدبيبة يعفي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط من منصبه
الدبيبة يعفي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط من منصبه
أعفى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، مصطفى صنع، من مهام رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط ويكلف فرحات بن قداره خلفا له. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T00:26+0000
2022-07-13T00:26+0000
أخبار ليبيا اليوم
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رحبت وزارة النفط والغاز بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (642) لسنة 2022 م الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وتبارك هذه الخطوة المهمة للمحافظة على الثروة النفطية والرفع من مستوى الاقتصاد الليبي.وأكد أحمد الصويعي المتحدث الرسمي بإسم وزارة النفط والغاز الليبية صحة القرار كما أكد بتكليف خليفة عبدالصادق وكيل عام لوزارة النفط والغاز خلفا للمهندس رفعت العبار.وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/ليبيا-ترفع-حالة-القوة-القاهرة-عن-الصادرات-النفطية-من-مينائي-البريقة-والزويتينة-1065005709.html
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أخبار ليبيا اليوم

الدبيبة يعفي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط من منصبه

00:26 GMT 13.07.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
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أعفى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، مصطفى صنع، من مهام رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط ويكلف فرحات بن قداره خلفا له.
رحبت وزارة النفط والغاز بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (642) لسنة 2022 م الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وتبارك هذه الخطوة المهمة للمحافظة على الثروة النفطية والرفع من مستوى الاقتصاد الليبي.
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
ليبيا ترفع حالة القوة القاهرة عن الصادرات النفطية من مينائي البريقة والزويتينة
أمس, 23:52 GMT
وأكد أحمد الصويعي المتحدث الرسمي بإسم وزارة النفط والغاز الليبية صحة القرار كما أكد بتكليف خليفة عبدالصادق وكيل عام لوزارة النفط والغاز خلفا للمهندس رفعت العبار.
وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
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