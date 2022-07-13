https://arabic.sputniknews.com/20220713/الدبيبة-يعفي-رئيس-المؤسسة-الوطنية-للنفط-من-منصبه-1065005841.html

الدبيبة يعفي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط من منصبه

الدبيبة يعفي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط من منصبه

أعفى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، مصطفى صنع، من مهام رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط ويكلف فرحات بن قداره خلفا له. 13.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-13T00:26+0000

2022-07-13T00:26+0000

2022-07-13T00:26+0000

أخبار ليبيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048707916_0:26:3115:1778_1920x0_80_0_0_cc64cddd17522812a960564f199b25be.jpg

رحبت وزارة النفط والغاز بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (642) لسنة 2022 م الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وتبارك هذه الخطوة المهمة للمحافظة على الثروة النفطية والرفع من مستوى الاقتصاد الليبي.وأكد أحمد الصويعي المتحدث الرسمي بإسم وزارة النفط والغاز الليبية صحة القرار كما أكد بتكليف خليفة عبدالصادق وكيل عام لوزارة النفط والغاز خلفا للمهندس رفعت العبار.وتكررت عمليات إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية طيلة السنوات الماضية، بسبب احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، أو حتى خلافات سياسية، والتي تسببت في خسائر تجاوزت 100 مليار دولار، بحسب البنك المركزي الليبي.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220712/ليبيا-ترفع-حالة-القوة-القاهرة-عن-الصادرات-النفطية-من-مينائي-البريقة-والزويتينة-1065005709.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار ليبيا اليوم