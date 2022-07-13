https://arabic.sputniknews.com/20220713/الدفاع-الروسية-السلطات-الأوكرانية-تتاجر-بالمساعدات-الدوائية-وتخلي-مشافي-التوليد-1065035520.html
الدفاع الروسية: السلطات الأوكرانية "تتاجر" بالمساعدات الدوائية و"تخلي مشافي التوليد"
الدفاع الروسية: السلطات الأوكرانية "تتاجر" بالمساعدات الدوائية و"تخلي مشافي التوليد"
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن المسؤولين الأوكرانيين في خاركوف ينهبون الأدوية التي توفرها الدول الغربية... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T19:49+0000
2022-07-13T19:49+0000
2022-07-13T19:49+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1063734551_0:267:2999:1954_1920x0_80_0_0_35e77f502ae9cbd3b8488f26e4f9ae6a.jpg
وأوضح ميزينتسيف: "في خاركوف، ولغرض المنفعة المادية الشخصية، وبدعم كامل من السلطات الإدارية في المدينة، يسرق مسؤولو نظام الرعاية الصحية الأدوية والمعدات الطبية التي توفرها الدول الغربية كمساعدات إنسانية، والتي تباع بعد ذلك في الصيدليات المحلية بأسعار مضاعفة".وكشف ميزينتسيف أن عناصر القوات المسلحة الأوكرانية "احتلوا المستشفيات ونقاط الإسعاف في بلدات إقليم أوديسا، وطردوا المرضى، وحتى النساء اللواتي كنّ في المخاض".وسبق للسلطات الأوكرانية بيع الأسلحة المقدمة من الدول الغربية لعملاء خارجيين، حيث صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الأسلحة، التي قدمتها الدول الغربية لأوكرانيا تنتهي في الشرق الأوسط والسوق السوداء.وقال شويغو، في مؤتمر عبر الهاتف في 5 تموز/يوليو: "وفقًا للبيانات المتاحة، تنتشر بعض الأسلحة الأجنبية التي قدمها الغرب لأوكرانيا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وينتهي بها الأمر أيضا في السوق السوداء".
https://arabic.sputniknews.com/20220706/محامي-فرنسي-يستشيط-غضبا-إثر-بيع-الجيش-الأوكراني-مدافع-فرنسية-لروسيا-بثمن-بخس-1064735689.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1063734551_165:0:2832:2000_1920x0_80_0_0_80b9ceeff2c78b312225725bcab8da1f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: السلطات الأوكرانية "تتاجر" بالمساعدات الدوائية و"تخلي مشافي التوليد"
تابعنا عبر
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن المسؤولين الأوكرانيين في خاركوف ينهبون الأدوية التي توفرها الدول الغربية ويبيعونها في الصيدليات بأسعار مضاعفة، بينما تُباع أدوية الأمراض العصبية عبر الإنترنت.
وأوضح ميزينتسيف: "في خاركوف، ولغرض المنفعة المادية الشخصية، وبدعم كامل من السلطات الإدارية في المدينة، يسرق مسؤولو نظام الرعاية الصحية الأدوية والمعدات الطبية التي توفرها الدول الغربية كمساعدات إنسانية، والتي تباع بعد ذلك في الصيدليات المحلية بأسعار مضاعفة".
وكشف ميزينتسيف أن عناصر القوات المسلحة الأوكرانية "احتلوا المستشفيات ونقاط الإسعاف في بلدات إقليم أوديسا، وطردوا المرضى، وحتى النساء اللواتي كنّ في المخاض".
وسبق للسلطات الأوكرانية بيع الأسلحة المقدمة من الدول الغربية لعملاء خارجيين، حيث صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الأسلحة، التي قدمتها الدول الغربية لأوكرانيا تنتهي في الشرق الأوسط والسوق السوداء.
وقال شويغو
، في مؤتمر عبر الهاتف في 5 تموز/يوليو: "وفقًا للبيانات المتاحة، تنتشر بعض الأسلحة الأجنبية التي قدمها الغرب لأوكرانيا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وينتهي بها الأمر أيضا في السوق السوداء".