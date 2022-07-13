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الدفاع الروسية: السلطات الأوكرانية "تتاجر" بالمساعدات الدوائية و"تخلي مشافي التوليد"
الدفاع الروسية: السلطات الأوكرانية "تتاجر" بالمساعدات الدوائية و"تخلي مشافي التوليد"
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن المسؤولين الأوكرانيين في خاركوف ينهبون الأدوية التي توفرها الدول الغربية... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T19:49+0000
2022-07-13T19:49+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأوضح ميزينتسيف: "في خاركوف، ولغرض المنفعة المادية الشخصية، وبدعم كامل من السلطات الإدارية في المدينة، يسرق مسؤولو نظام الرعاية الصحية الأدوية والمعدات الطبية التي توفرها الدول الغربية كمساعدات إنسانية، والتي تباع بعد ذلك في الصيدليات المحلية بأسعار مضاعفة".وكشف ميزينتسيف أن عناصر القوات المسلحة الأوكرانية "احتلوا المستشفيات ونقاط الإسعاف في بلدات إقليم أوديسا، وطردوا المرضى، وحتى النساء اللواتي كنّ في المخاض".وسبق للسلطات الأوكرانية بيع الأسلحة المقدمة من الدول الغربية لعملاء خارجيين، حيث صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الأسلحة، التي قدمتها الدول الغربية لأوكرانيا تنتهي في الشرق الأوسط والسوق السوداء.وقال شويغو، في مؤتمر عبر الهاتف في 5 تموز/يوليو: "وفقًا للبيانات المتاحة، تنتشر بعض الأسلحة الأجنبية التي قدمها الغرب لأوكرانيا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وينتهي بها الأمر أيضا في السوق السوداء".
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: السلطات الأوكرانية "تتاجر" بالمساعدات الدوائية و"تخلي مشافي التوليد"

19:49 GMT 13.07.2022
© Sputnik . ali hashemكلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022) - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© Sputnik . ali hashem
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أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن المسؤولين الأوكرانيين في خاركوف ينهبون الأدوية التي توفرها الدول الغربية ويبيعونها في الصيدليات بأسعار مضاعفة، بينما تُباع أدوية الأمراض العصبية عبر الإنترنت.
وأوضح ميزينتسيف: "في خاركوف، ولغرض المنفعة المادية الشخصية، وبدعم كامل من السلطات الإدارية في المدينة، يسرق مسؤولو نظام الرعاية الصحية الأدوية والمعدات الطبية التي توفرها الدول الغربية كمساعدات إنسانية، والتي تباع بعد ذلك في الصيدليات المحلية بأسعار مضاعفة".
وكشف ميزينتسيف أن عناصر القوات المسلحة الأوكرانية "احتلوا المستشفيات ونقاط الإسعاف في بلدات إقليم أوديسا، وطردوا المرضى، وحتى النساء اللواتي كنّ في المخاض".
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وسبق للسلطات الأوكرانية بيع الأسلحة المقدمة من الدول الغربية لعملاء خارجيين، حيث صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الأسلحة، التي قدمتها الدول الغربية لأوكرانيا تنتهي في الشرق الأوسط والسوق السوداء.
وقال شويغو، في مؤتمر عبر الهاتف في 5 تموز/يوليو: "وفقًا للبيانات المتاحة، تنتشر بعض الأسلحة الأجنبية التي قدمها الغرب لأوكرانيا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وينتهي بها الأمر أيضا في السوق السوداء".
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Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:38 GMT
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