https://arabic.sputniknews.com/20220713/القبائل-العربية-شرقي-سوريا-تدعو-أبناءها-لحمل-السلاح-لمواجهة-أي-عدوان-تركي-1065035142.html

القبائل العربية شرقي سوريا تدعو أبناءها لحمل السلاح "لمواجهة أي عدوان تركي"

القبائل العربية شرقي سوريا تدعو أبناءها لحمل السلاح "لمواجهة أي عدوان تركي"

طالب مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية في محافظة الحسكة من قوات "قسد" الإسراع في تسليم جميع الحدود والمناطق للجيش السوري، الذي اعتبروه "الجهة الشرعية... 13.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-13T19:28+0000

2022-07-13T19:28+0000

2022-07-13T19:28+0000

أخبار سوريا اليوم

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065034878_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_28cd48a74c2d56aaf200493924aa35e2.jpg

ودعا المجلس جميع أبناء القبائل والعشائر العربية "للتوحد ورص الصفوف لمواجهة التهديدات التركية الرامية لاحتلال أراض سورية جديدة تحت ذريعة محاربة الإرهاب".وقال الشيخ ميزر المسلط، رئيس مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية بمحافظة الحسكة، في تصريح لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا: "مع تعالي التهديدات التركية، وزيادة وتيرة الحشد العسكري الرامي إلى تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد وطننا تحت ذرائع واهية وعلى رأسها إنشاء منطقة آمنة للجوء المهاجرين السوريين إليها، عقدنا اجتماعاً كشيوخ ووجهاء قبائل للخروج بموقف موحد من هذه التهديدات التي تمس السيادة والوحدة الوطنية".وتابع الشيخ المسلط، وهو أحد وجهاء قبيلة (الجبور) العربية: "حيث أن الأهداف التركية لاحتلال أرضنا باتت مكشوفة، فإن مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية في الحسكة يدعو أبناء شعبنا من مختلف ألوان الطيف الاجتماعي إلى التلاحم والتكاتف ورص الصفوف لمواجهة الأطماع التركية المثبتة في الميثاق الملي السيء الصيت".وأوضح المسلط بأنه "استجابة من المجلس لتصريحات الرئيس بشار الأسد الإعلامية الأخيرة، بأن سورية ستواجه المحتل التركي بالمقاومة الشعبية، فإن المجلس إذ يؤكد مشروعية هذا الحق في الدفاع عن تراب الوطن، فإنه يدعو كل أبناء القبائل والعشائر القادرين على حمل السلاح ممن أدوا الخدمة الإلزامية في الجيش العربي السوري ويملكون مهارة استخدام السلاح إلى تنظيم أنفسهم في القرى لهذه المواجهة المحتملة".بدوره، قال إلياس دياربكرلي، وهو أحد وجهاء المكون السرياني في مدينة الحسكة، لـ"سبوتنيك" أن "الظروف الصعبة التي يمر به بلدنا ومنطقة الجزيرة السورية تتطلب تضامن وتوحد جميع القبائل العربية والكردية وجميع المكونات العرقية للردع والتصدي لآي اعتداء أو هجوم تركي محتمل على مناطقنا، فأصابع اليد الواحدة خمسة وهي بمقبضة السيف واحدة لذلك علينا التكاتف والتوحد الدائم".ومن جانبه قال المحامي محمد المشوح أحد وجهاء قبيلة المعامرة العربية لـ"سيوتنيك" أن "هذه الأرض هي لنا وملكنا جميعا ولجميع مكونات شعبنا السوري من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال، فهي لنا وليس للآخر، ويقع العبء علينا جميعاً بالدفاع عنها وعن حدودها الجغرافية، لذلك اجتمعنا اليوم لنؤكد على المبدأ الوطني".ويشار إلى أن التهديدات التركية ازدادت في الآونة الأخيرة بشن عملية عسكرية جديدة تستهدف مناطق سيطرة قوات "قسد" في الشمال والشرق السوري تحت ذرائع مختلفة، ومنها محاربة حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا وإقامة منطقة آمنة لترحيل اللاجئين السوريين إليها من تركيا، مع تسجيل حالات نزوح جماعي لسكان المناطق المهددة بالعدوان باتجاه المدن الآمنة.

https://arabic.sputniknews.com/20220711/مقتل-3-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-برصاص-مجهولين-شرقي-سوريا-1064956720.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك