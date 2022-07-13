الملك سلمان يتلقى اتصالات هاتفية من رئيسي مصر والإمارات وأمير قطر وملك البحرين
© AP Photo / Fethi Belaidحضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز افتتاح القمة العربية الـ 30 في تونس، تونس ، 31 مارس 2019. اتحد قادة الاجتماع في تونس لحضور القمة السنوية لجامعة الدول العربية يوم الأحد في إدانتهم لسياسات إدارة ترامب التي اعتبرت غير عادلة. متحيز لإسرائيل ولكنه منقسم حول مجموعة من القضايا الأخرى ، بما في ذلك إعادة قبول سوريا العضو المؤسس
© AP Photo / Fethi Belaid
تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، اتصالات هاتفية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وملك البحرين حمد بن عيسى، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني.
وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، "هنأ الزعماء الأربعة الملك سلمان بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام".
وأضافت الوكالة أن الملك سلمان أعرب عن شكره لفخامتهما على تهنئته ومشاعرهما الصادقة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على البلدان الأربعة والأمة الإسلامية جمعاء بالنماء والخير.
#خادم_الحرمين_الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك مملكة البحرين.https://t.co/1dEZaAEia8#واس pic.twitter.com/M5M8oqHCZk— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 13, 2022
#خادم_الحرمين_الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.https://t.co/U1IGe1E3U8#واس pic.twitter.com/VAqTZhE7Xy— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 13, 2022
وأعلن أمير مكة في السعودية، خالد الفيصل، في وقت سابق، نجاح موسم حج هذا العام وعدم تسجيل أي حوادث أو أمراض وبائية بين الحجاج.
وقال في كلمة متلفزة، نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية: "نعلن نجاح موسم حج هذا العام وعدم تسجيل أي حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن".
وفي وقت سابق، قال الفيصل في حديثه لقناة "العربية"، إن "مكة المكرمة مفتوحة لأي مسلم راغب في الحج، وبتضافر الجهود ستصل المملكة إلى ما يرضيها من خدمة الحجاج وقاصدي الحرمين الشريفين".