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https://arabic.sputniknews.com/20220713/رئيس-وزراء-سريلانكا-يوجه-أوامره-لقوات-الجيش-والشرطة-لإعادة-ضبط-الأمن-في-البلاد-1065017250.html
رئيس وزراء سريلانكا يوجه أوامره لقوات الجيش والشرطة لإعادة ضبط الأمن في البلاد
رئيس وزراء سريلانكا يوجه أوامره لقوات الجيش والشرطة لإعادة ضبط الأمن في البلاد
القاهرة - سبوتنيك. أعلن القائم بأعمال الرئيس رانيل ويكراماسينغي، أنه تم تعيين لجنة تضم رئيس أركان الدفاع وقادة القوات الثلاثية وIGP لضمان أمن وسلامة المواطنين... 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T10:21+0000
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العالم
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وقال إن اللجنة ستمنح كل الصلاحيات للعمل دون تدخل من السياسيين.هذا واقتحم المتظاهرون في عاصمة سريلانكا، كولومبو، مكتب رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكراماسينغي، بحسب ما نقله مراسل "سبوتنيك".وحاولت قوات الأمن المحلية تفريق المتظاهرين مستخدمة الغاز المسيل للدموع.ويوم السبت الماضي، استولى المشاركون في احتجاج حاشد استمر شهورا ضد حكومة الرئيس جوتاباي راجاباكسا، في كولومبو، على مقر الرئيس ورئيس الوزراء. وأعلن رئيس الدولة استقالته في 13 يوليو / تموز ، وبحسب وسائل الإعلام ، فقد غادر البلاد، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ.وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948. حيث ضرب جائحة الفيروس التاجي قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، مما جعل سريلانكا غير قادرة على شراء ما يكفي من الوقود.بالإضافة للنقص في المواد الغذائية والضروريات الأساسية والأدوية والغاز في البلاد. وتواجه أجزاء كثيرة من سريلانكا انقطاعا مستمرا في التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود في الوقت نفسه، يقدر الدين الخارجي للدولة الجزرية بنحو 51 مليار دولار.
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رئيس وزراء سريلانكا يوجه أوامره لقوات الجيش والشرطة لإعادة ضبط الأمن في البلاد

10:21 GMT 13.07.2022
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة طلاب الدبلوم الوطني العالي المطالبة باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في كولومبو، سريلانكا 21 مايو 2022.
الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة طلاب الدبلوم الوطني العالي المطالبة باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، في كولومبو، سريلانكا 21 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara
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القاهرة - سبوتنيك. أعلن القائم بأعمال الرئيس رانيل ويكراماسينغي، أنه تم تعيين لجنة تضم رئيس أركان الدفاع وقادة القوات الثلاثية وIGP لضمان أمن وسلامة المواطنين واستعادة القانون والنظام في البلاد.
وقال إن اللجنة ستمنح كل الصلاحيات للعمل دون تدخل من السياسيين.
هذا واقتحم المتظاهرون في عاصمة سريلانكا، كولومبو، مكتب رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكراماسينغي، بحسب ما نقله مراسل "سبوتنيك".
وحاولت قوات الأمن المحلية تفريق المتظاهرين مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
ويوم السبت الماضي، استولى المشاركون في احتجاج حاشد استمر شهورا ضد حكومة الرئيس جوتاباي راجاباكسا، في كولومبو، على مقر الرئيس ورئيس الوزراء. وأعلن رئيس الدولة استقالته في 13 يوليو / تموز ، وبحسب وسائل الإعلام ، فقد غادر البلاد، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ.
وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948. حيث ضرب جائحة الفيروس التاجي قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، مما جعل سريلانكا غير قادرة على شراء ما يكفي من الوقود.
بالإضافة للنقص في المواد الغذائية والضروريات الأساسية والأدوية والغاز في البلاد. وتواجه أجزاء كثيرة من سريلانكا انقطاعا مستمرا في التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود في الوقت نفسه، يقدر الدين الخارجي للدولة الجزرية بنحو 51 مليار دولار.
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Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:48 GMT
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