https://arabic.sputniknews.com/20220713/صحيفة-أمريكية-بوتين-يجد-سلاحا-سريا-ضد-الغرب-1065011772.html

صحيفة أمريكية: بوتين يجد سلاحا سريا ضد الغرب

صحيفة أمريكية: بوتين يجد سلاحا سريا ضد الغرب

أعلنت الصحيفة الأمريكية "ذي وول ستريت جورنال" وجود سلاح سري في يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 13.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-13T07:55+0000

2022-07-13T07:55+0000

2022-07-13T08:01+0000

روسيا

العالم

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أعلنت الصحيفة الأمريكية "ذي وول ستريت جورنال" وجود سلاح سري في يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأوضحت "ذي وول ستريت جورنال" أن مشاكل المجتمع الغربي أصبحت سلاحا في يد بوتين. ووفق الصحيفة، يلعب بوتين على وتر المشاكل التي تواجه المجتمع الغربي وتشق صف الدول الغربية، وقد حقق نجاحا. فمثلا، لم تتمكن روسيا من الصمود في الحرب الاقتصادية مع الغرب فحسب، بل تمكنت من إنهاك خصومها حتى أن ألمانيا بدأت تتنصل من وعدها بزيادة إنفاق الدفاع بسبب الخوف من تبعات المواجهة المالية.ولا تتفاءل الصحيفة بشأن وقوف المجتمع الدولي يدا واحدة في التعامل مع روسيا. فقد رفضت الصين وقف التبادل التجاري مع روسيا، وانضمت إليها الهند والبرازيل. والآن يحذو المزيد من البلدان حذوها، مؤثرة التعاون التجاري مع روسيا على التضامن مع مجموعة السبع.

https://arabic.sputniknews.com/20220706/صحيفة-الغرب-سيتوقف-عن-تزويد-أوكرانيا-بالسلاح-في-حال-فشلها-1064707596.html

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