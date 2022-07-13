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https://arabic.sputniknews.com/20220713/كالينينغراد-ستدرس-التوضيحات-التي-نشرها-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-عبور-البضائع-1065029132.html
كالينينغراد ستدرس التوضيحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي بشأن عبور البضائع
كالينينغراد ستدرس التوضيحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي بشأن عبور البضائع
نشرت المفوضية الأوروبية بيانا توضيحيا بشأن حظر عبور المواد إلى مدينة كالينينغراد الروسية. 13.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-13T14:15+0000
2022-07-13T14:15+0000
روسيا
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وجاء في البيان أنه يرفع الحظر عن المواد الخاضعة للعقوبات والتي يتم نقلها عن طريق السكك الحديدية مع وجود مراقبة مناسبة، ولايسمح بعبور البضائع الخاضعة للعقوبات برا.وقال دميتري ليسكوف، رئيس الخدمة الصحفية لحكومة المنطقة، لوكالة "سبوتنيك"، إن سلطات كالينينغراد ستدرس صياغة وأحكام التوصيات المنشورة للمفوضية الأوروبية بشأن العبور عبر ليتوانيا.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" إن روسيا ستدرس التوضيحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي بشأن العبور إلى كالينينغراد.وفي وقت سابق صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي لا يتفاوض مع الجانب الروسي بشأن نقل البضائع إلى كالينينغراد.وقال المتحدث: "لم تكن هناك مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بشأن القضية التي تتحدث عنها خلافا للتقارير التي استشهدت بها".
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روسيا

كالينينغراد ستدرس التوضيحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي بشأن عبور البضائع

14:15 GMT 13.07.2022
© Sputnik . Eugene Odinokovكاتدرائية كالينينغراد
كاتدرائية كالينينغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2022
© Sputnik . Eugene Odinokov
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نشرت المفوضية الأوروبية بيانا توضيحيا بشأن حظر عبور المواد إلى مدينة كالينينغراد الروسية.
وجاء في البيان أنه يرفع الحظر عن المواد الخاضعة للعقوبات والتي يتم نقلها عن طريق السكك الحديدية مع وجود مراقبة مناسبة، ولايسمح بعبور البضائع الخاضعة للعقوبات برا.
وقال دميتري ليسكوف، رئيس الخدمة الصحفية لحكومة المنطقة، لوكالة "سبوتنيك"، إن سلطات كالينينغراد ستدرس صياغة وأحكام التوصيات المنشورة للمفوضية الأوروبية بشأن العبور عبر ليتوانيا.

وأضاف: "نعتبر أنه من الضروري دراسة صياغة وأحكام الوثيقة الوحيدة المنشورة قبل استخلاص النتائج".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مقابلة مع قناة "روسيا 24" إن روسيا ستدرس التوضيحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي بشأن العبور إلى كالينينغراد.
وفي وقت سابق صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي لا يتفاوض مع الجانب الروسي بشأن نقل البضائع إلى كالينينغراد.
وقال المتحدث: "لم تكن هناك مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بشأن القضية التي تتحدث عنها خلافا للتقارير التي استشهدت بها".
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