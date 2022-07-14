عربي
بايدن: سأكون أول رئيس أمريكي يسافر مباشرة من إسرائيل إلى السعودية
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220714/الجحيم-ينتظر-الجميع-رئيس-صربيا-يعلق-على-الوضع-في-حال-عدم-قبول-الغرب-بشروط-بوتين-1065054282.html
"الجحيم ينتظر الجميع"... رئيس صربيا يعلق على الوضع في حال عدم قبول الغرب بشروط بوتين
"الجحيم ينتظر الجميع"... رئيس صربيا يعلق على الوضع في حال عدم قبول الغرب بشروط بوتين
صرح رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، أن "الجحيم ينتظر العالم" إذا لم يستجب رؤساء العالم لاقتراحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا. 14.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-14T11:57+0000
2022-07-14T11:57+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1060821486_0:0:2313:1302_1920x0_80_0_0_4e42f84aa73972eb80ea90022b5e284f.jpg
وقال فوتشيتش: "أعرف ما ينتظرنا. بمجرد أن ينتهي فلاديمير بوتين من عمله في سيفيرسك وباخموت وسوليدار، ثم في الخط الثاني: سلافيانسك - كراماتورسك - أفدييفكا، سواجه اقتراحات. إذا لم يقبلوها، سوف نذهب إلى الجحيم".ولم يحدد الرئيس الصربي نوع هذه الاقتراحات التي قد يطرحها الرئيس بوتين.وأضاف أن العالم الغربي بأسره يقاتل من خلال الأوكرانيين ضد روسيا، ويمكن وصف النزاع المسلح الحالي بأنه عالمي.منذ 24 فبراير/شباط، تقوم روسيا بعملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. ووصف فلاديمير بوتين مهمته بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1060821486_0:0:1963:1472_1920x0_80_0_0_5df6cb5c8804b4536ef17bbc4df04110.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

"الجحيم ينتظر الجميع"... رئيس صربيا يعلق على الوضع في حال عدم قبول الغرب بشروط بوتين

11:57 GMT 14.07.2022
© Sputnik . Aleksandar Djorovic  / الذهاب إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية الصربية - الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش بعد مشاركته في التصويت، بلغراد، صربيا 3 أبريل 2022
الانتخابات الرئاسية الصربية - الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش بعد مشاركته في التصويت، بلغراد، صربيا 3 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2022
© Sputnik . Aleksandar Djorovic
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، أن "الجحيم ينتظر العالم" إذا لم يستجب رؤساء العالم لاقتراحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا.
وقال فوتشيتش: "أعرف ما ينتظرنا. بمجرد أن ينتهي فلاديمير بوتين من عمله في سيفيرسك وباخموت وسوليدار، ثم في الخط الثاني: سلافيانسك - كراماتورسك - أفدييفكا، سواجه اقتراحات. إذا لم يقبلوها، سوف نذهب إلى الجحيم".
ولم يحدد الرئيس الصربي نوع هذه الاقتراحات التي قد يطرحها الرئيس بوتين.

يذكر أنه في وقت سابق، تحدث رئيس صربيا عن مخاوف بشأن مخاطر امتداد الصراع في أوكرانيا إلى نزاع أكبر.

وأضاف أن العالم الغربي بأسره يقاتل من خلال الأوكرانيين ضد روسيا، ويمكن وصف النزاع المسلح الحالي بأنه عالمي.
منذ 24 فبراير/شباط، تقوم روسيا بعملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا. ووصف فلاديمير بوتين مهمته بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". ووفقا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пожилая женщина на одной из улиц в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала