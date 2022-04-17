https://arabic.sputniknews.com/20220417/رئيس-صربيا-يؤكد-للسفير-الروسي-استمرار-الصداقة-والشراكة-بين-البلدين-1061287263.html
رئيس صربيا يؤكد للسفير الروسي استمرار الصداقة والشراكة بين البلدين
رئيس صربيا يؤكد للسفير الروسي استمرار الصداقة والشراكة بين البلدين
قال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الصربية الأخيرة، للسفير الروسي ألكسندر بوتان خارتشينكو، إن بلغراد ستواصل علاقات الشراكة الودية... 17.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-17T10:07+0000
2022-04-17T10:07+0000
2022-04-17T10:07+0000
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واستقبل الرئيس الصربي، اليوم الأحد، السفير الروسي الذي هنأه على إعادة انتخابه رئيسا للدولة.من جانبه شكر الرئيس فوتشيتش السفير الروسي على التهنئة، وقال إن "صربيا ستواصل الحفاظ على العلاقات الودية والشراكة مع روسيا والصين، والمفاوضات بشأن الكميات والأسعار والشروط الأخرى لإمدادات الغاز".وقال فوتشيتش خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره بمقر الحزب التقدمي الصربي، بعد إعلانه فوزه بالانتخابات الرئاسية، إن بلغراد تلتزم بوضع الحياد فيما يتعلق بالتحالفات العسكرية وستستمر في هذا الأمر.وأوضح فوتشيتش أن صربيا ستسعى للحفاظ على علاقات الصداقة والشراكة التي تجمعها بروسيا.وفاز الرئيس الصربي الحالي بالانتخابات الرئاسية بعد حصد حوالي مليوني و245 ألف صوت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعادل نحو 60% من الأصوات.وجرت الانتخابات الرئاسية الصربية والانتخابات البرلمانية المبكرة في 3 أبريل/ نيسان الجاري، في أكثر من 8 آلاف مركز اقتراع داخل البلاد، وحوالي 77 مركز اقتراع في الخارج.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/الغرب-يحاول-أن-يلوي-ذراع-صربيا-بسبب-تعاونها-مع-روسيا-1060862630.html
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العالم, صربيا, روسيا
رئيس صربيا يؤكد للسفير الروسي استمرار الصداقة والشراكة بين البلدين
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قال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الصربية الأخيرة، للسفير الروسي ألكسندر بوتان خارتشينكو، إن بلغراد ستواصل علاقات الشراكة الودية مع موسكو.
واستقبل الرئيس الصربي، اليوم الأحد، السفير الروسي الذي هنأه على إعادة انتخابه رئيسا للدولة.
من جانبه شكر الرئيس فوتشيتش السفير الروسي على التهنئة، وقال إن "صربيا ستواصل الحفاظ على العلاقات الودية والشراكة مع روسيا والصين، والمفاوضات بشأن الكميات والأسعار والشروط الأخرى لإمدادات الغاز".
وقال فوتشيتش خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره بمقر الحزب التقدمي الصربي، بعد إعلانه فوزه بالانتخابات الرئاسية
، إن بلغراد تلتزم بوضع الحياد فيما يتعلق بالتحالفات العسكرية وستستمر في هذا الأمر.
وأوضح فوتشيتش أن صربيا ستسعى للحفاظ على علاقات الصداقة والشراكة التي تجمعها بروسيا.
وفاز الرئيس الصربي الحالي بالانتخابات الرئاسية
بعد حصد حوالي مليوني و245 ألف صوت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعادل نحو 60% من الأصوات.
وجرت الانتخابات الرئاسية الصربية والانتخابات البرلمانية المبكرة في 3 أبريل/ نيسان الجاري، في أكثر من 8 آلاف مركز اقتراع داخل البلاد، وحوالي 77 مركز اقتراع في الخارج.